Центробанк 15 января купил валюту для Минфина на 15,56 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 15 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,56 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует приобрести валюту на 265,8 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,6 млрд рублей.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

ЦБ возобновил регулярные покупки валюты для Минфина после длительной паузы. На фоне резко возросшей волатильности рынка Банк России 23 августа 2018 года объявил о приостановке покупки валюты на рынке до конца сентября, а в середине сентября продлил этот мораторий до конца 2018 года. Все это время конвертация средств в рамках бюджетного правила проводилась путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения ЦБ эквивалентных покупок на внутреннем рынке.

Данные по покупкам за конкретную торговую сессию ЦБ раскрывает с двухдневным лагом.

ЦБ ожидает, что влияние возобновления регулярных покупок валюты на рынок не будет значимым, отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин позже в интервью "Российской газете" пояснил, что в течение паузы в покупках регулятором валюты на рынке она частично использовалась для выплат по внешним обязательствам, но значительная ее часть пошла на пополнение иностранных активов как банковской системы, так и корпоративного сектора. "На текущий момент валютная ликвидность в финансовой системе и в реальном секторе находится на весьма высоком уровне, и когда покупки возобновятся, то часть этой валюты будет продана Банку России. Это обеспечит сохранение баланса спроса и предложения примерно в том же виде, в котором мы его видим", - сказал он. По словам главы департамента, решение о возобновлении этих операций уже заложено в курс с конца ноября.

Решение о совершении отложенных покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд) будет принято регулятором после возобновления регулярных покупок. Планируется, что отложенные покупки валюты будут происходить постепенно в течение нескольких лет - по словам Набиуллиной, как минимум до 2021 года.