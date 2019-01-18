ЦБ РФ 16 января купил валюту для Минфина на 15,55 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 16 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,55 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует приобрести валюту на 265,8 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,6 млрд рублей.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

ЦБ возобновил регулярные покупки валюты для Минфина после длительной паузы. На фоне резко возросшей волатильности рынка Банк России 23 августа 2018 года объявил о приостановке покупки валюты на рынке до конца сентября, а в середине сентября продлил этот мораторий до конца 2018 года. Все это время конвертация средств в рамках бюджетного правила проводилась путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения ЦБ эквивалентных покупок на внутреннем рынке.

Данные по покупкам за конкретную торговую сессию ЦБ раскрывает с двухдневным лагом.