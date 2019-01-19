Что случилось этой ночью: суббота, 19 января

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военные обнаружили тело третьего летчика с потерпевших аварию Су-34 на Дальнем Востоке. Поисково-спасательная операция продолжается. Ранее один из летчиков — штурман — был спасен, тело второго было обнаружено без признаков жизни.

- Бизнесмен Олег Дерипаска потребует проверить доходы лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее Зюганов заявил, что будет готов ответить на иск Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.

- Власти Болгарии экстрадировали в США гражданина России Александра Жукова. Там его обвиняют в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества.

- Рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило суверенные рейтинги России "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

- В мексиканском штате Идальго 20 человек погибли при взрыве нефтепровода. По предварительной версии, нефтяной трубопровод взорвался из-за незаконной врезки.