Еврооблигации РФ закрыли год падением из-за санкционных рисков и повышения ставки ФРС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций по итогам 2018 года продемонстрировали заметное падение по причине как возросших геополитических и санкционных рисков, так и продолжившегося ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США (американский регулятор четырежды поднимал базовую ставку на 0,25 процентного пункта). В результате американские казначейские обязательства (US Treasuries) по итогам года также продемонстрировали негативную ценовую динамику, но более сдержанную, чем российские бумаги, что привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. При этом негативная динамика котировок была характерна для долговых бумаг большинства стран с развивающейся экономикой, так как действия американского ЦБ заставляли инвесторов "подстраивать" стоимость еврооблигаций под новый уровень базовых ставок.

Первых нет среди бегущих

Цена еврооблигаций России с погашением в 2043 году снизилась за год почти на 9% (их доходность выросла на 67 базисных пунктов - до 5,45% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 8,6% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 31 пункт и составил 263 базисных пункта), тридцатилетний выпуск евробондов с погашением в 2047 году - на 10,8%, до 93,5% от номинала (его доходность выросла на 78 пунктов и составила 5,71% годовых).

Среднесрочные евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились на 7,8%, подешевев до 95,37% от номинала (доходность выросла на 110 базисных пунктов, до 4,92% годовых), с погашением в 2026 году - на 6,7%, до 99,12% от номинала (их доходность выросла на 102 пункта, до 4,89% годовых), с погашением в 2023 году - на 5,9% (их спред к US Treasuries расширился на 84 пункта - до 187 базисных пунктов).

Цена выпуска "Россия-30" по итогам года снизилась почти на 5%, составив к концу декабря 109,3% от номинала. Их спред к трехлетним US Treasuries расширился на 59 базисных пунктов и 28 декабря составил 189 базисных пунктов. Доходность облигаций "Россия-30" выросла на 115 пунктов - до 4,37% годовых, в то время как доходность трехлетних US Treasuries прибавила вдвое меньшую величину - 56 пунктов, составив 2,48% годовых.

Январские максимумы и переход инициативы к игрокам на понижение

Несмотря на неутешительные итоги 2017 года, первые торговые дни 2018 года были позитивными для инвесторов в российские еврооблигации. В начале января цены евробондов РФ показали годовые максимумы благодаря растущей нефти и повышенному спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, что привело к обновлению многими мировыми фондовыми индексами своих исторических максимумов. Пик роста еврооблигаций России пришелся на 5-8 января, после чего на рынке наметилась отрицательная коррекция.

Ближе к середине января активность продавцов возросла на фоне публикации в США макроэкономической статистики, подтвердившей продолжающийся рост американской экономики, что соответственно сформировало у участников рынка ожидания ускорения инфляции. В результате процентные ставки десятилетних казначейских облигаций США впервые с сентября 2014 года поднялись до 2,65% годовых. На этом фоне цены отечественных евробондов вернулись на уровни декабря 2017 года, отыграв обратно все новогоднее ралли.

Поддержку отечественным евробондам в конце января оказало решение рейтингового агентства Moody's улучшить прогноз рейтинга РФ ("Ba1") со "стабильного" на "позитивный". В сопроводительном пресс-релизе отмечалось, что "макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства". Moody's стало последним агентством из "большой тройки", сменившим прогноз рейтинга России на "позитивный".

Однако в начале февраля отечественные евробонды возобновили ценовое снижение, ведомые US Treasuries, упавшими после публикации в США ежемесячных данных по рынку труда, оказавшихся лучше прогнозных значений. В дальнейшем активность продавцов усилилась на фоне роста волатильности мировых рынков капитала из-за опасений роста инфляции в США и соответствующего более активного повышения процентных ставок Федрезервом, а также другими мировыми центробанками. На этом фоне упали практически все мировые фондовые рынки, а доходность 10-летних US Treasuries достигла 2,85% годовых.

Некоторую поддержку отечественным евробондам оказывали ожидания участниками рынка повышения кредитного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня ("BBB-"). В итоге ожидания инвесторов оправдались, и рейтинг России был повышен агентством S&P на одну ступень. В результате у России рейтинг инвестиционного уровня оказался уже от двух мировых рейтинговых агентств, что стимулировало приток средств от ряда инвестиционных фондов.

Опубликованный протокол январского заседания ФРС указал на усиление экономики США, что подтолкнуло к росту курс доллара и привело к скачку доходности десятилетних гособлигаций США до нового четырехлетнего максимума - 2,95% годовых. Это, в свою очередь, сдерживало активность покупателей в секторе российских еврооблигаций.

Новые размещения Минфина на фоне нестабильной конъюнктуры

Начало весны не принесло потепления на рынок российских еврооблигаций - котировки продолжили снижаться под давлением ожиданий повышения долларовых ставок. Как заявил новый глава ФРС Джером Пауэлл, "мы видим сохраняющуюся силу рынка труда. Мы видим ряд данных, которые, на мой взгляд, добавляют уверенности в том, что инфляция приближается к цели. Мы также видим продолжающееся укрепление мировой экономики". Кроме того, свою негативную роль сыграли и возросшие опасения по поводу возможной полномасштабной торговой войны после того, как президент США заявил, что его страна может легко выигрывать торговые войны. "Когда страна теряет много миллиардов долларов на торговле буквально с каждой страной, с которой ведет дела, то торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть", - написал Дональд Трамп.

Дополнительное давление на российские еврооблигации оказали новости о новых размещениях Минфина РФ в рамках обмена евробондов с погашением в 2030 году. Причем первоначально были заявлены достаточно высокие премии в доходности к текущим значениям на рынке. В итоге Россия разместила новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд под 4,625% годовых и допвыпуск евробондов "Россия-2047" на $2,5 млрд под 5,25% годовых. Первоначальный ориентир доходности 11-летних бумаг составлял 4,75% годовых, допвыпуска "Россия-2047" - 5,5% годовых.

В середине марта активность продавцов в секторе отечественных евробондов усилилась на фоне обострившихся отношений России с Великобританией из-за так называемого дела Скрипалей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. В итоге Великобритания приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата. Лондон заявил также о намерении замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян.

Первая декада апреля выдалась довольно тяжелой для рынка российских суверенных евробондов, который активно отыгрывал объявленные 6 апреля новые санкции против России со стороны США. При этом падение котировок "длинных" выпусков достигало 350-370 базисных пунктов, а рост доходностей доходил до 23-30 базисных пунктов в день. Дополнительным фактором, негативно сказавшимся на динамике рынка 9-11 апреля, стала информация о возможном запрете для американских инвесторов покупать российский госдолг.

Восстановительному росту российских еврооблигаций 12 апреля способствовали заявления главы американского Минфина Стивена Мнучина о том, что он поддерживает рекомендацию ведомства не вводить санкции против российского госдолга, опубликованную в январе в специальном отчете, из-за негативного влияния данного решения, в том числе и на американских инвесторов.

Поддержку оказала также растущая нефть на оптимизме по поводу скорой ребалансировки спроса и предложения топлива на мировом рынке. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам встречи министерского комитета по мониторингу выполнения сделки по ограничению добычи нефти странами ОПЕК+ отметил улучшение ситуации на нефтяном рынке, в том числе сокращение товарных запасов нефти в развитых странах 15-й месяц, в общей сложности почти на 300 млн баррелей. При этом совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США опустились ниже среднего уровня за пять лет впервые с 2014 года.

Новая волна падения накатила на рынок российских еврооблигаций в первой декаде мая после очередного заседания ФРС США. Пик падения отечественных евробондов пришелся на праздничный для России день - 9 мая. В отсутствие поддержки со стороны локальных инвесторов инициатива на рынке целиком и полностью принадлежала нерезидентам, которые продолжили выводить средства из российских активов на фоне растущих индекса доллара и процентных ставок US Treasuries.

Вместе с тем 10 мая еврооблигациям России удалось практически полностью отыграть потери предыдущих дней благодаря как наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов, так и выходу на рынок локальных инвесторов, которые стали скупать подешевевшие бумаги. Кроме того, поддержку покупателям оказали заметно выросшие цены на нефть после того, как президент Д.Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и введении санкций против страны, включая ограничения на экспорт нефти. Рост котировок наиболее "длинных" выпусков еврооблигаций России 10 мая достигал 280-310 базисных пунктов, а снижение доходностей всего за один день составило у отдельных бумаг 22-28 базисных пунктов.

Но активность покупателей была недолгой, и уже в середине мая инициатива на рынке вновь перешла к продавцам на фоне новой волны падения котировок базовых активов - доходность десятилетних US Treasuries превысила психологически важную отметку в 3% годовых. При этом впервые с 2008 года доход от вложений в краткосрочные госбумаги США сравнялся с дивидендной доходностью американского рынка акций, измеряемой по индексу S&P 500.

Не оправдавшиеся надежды от встречи Путина и Трампа и летний рост санкционных рисков

Лето рынок отечественных евробондов встретил очередным снижением в ожидании итогов июньского заседания Федрезерва США, на котором, как и прогнозировалось, американский регулятор повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов (до 1,75-2% годовых) и дал сигнал о возможности еще двух подобных действий до конца 2018 года.

Вторая половина июня вновь началась с падения, мировые рынки капитала упали 18-19 июня на опасениях, что торговые споры между США и Китаем могут перерасти в полномасштабную торговую войну. Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай ввел 25%-ные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров. Президент США объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10%-ными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, если Пекин - в ответ на ранее объявленное Вашингтоном повышение пошлин на китайские товары на $50 млрд - предпримет ответные шаги в отношении американских товаров. В ответ Китай заявил, что в таком случае будут приняты существенные контрмеры.

Небольшую "передышку" и возможность немного скорректироваться вверх рынок получил в конце июня - первой половине июля благодаря позитивной динамике большинства мировых рынков и ожиданиям возможного "потепления" отношений между США и Россией после встречи лидеров двух стран в Хельсинки 16 июля. Инвесторы позитивно оценили заявление ЦБ Китая о поддержании юаня "на стабильном и разумном уровне", несмотря на существующие торговые противоречия между КНР и США, а также новости о возможном отказе США от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран ЕС.

Пик роста российских еврооблигаций пришелся на первую половину дня 16 июля, после чего на рынке активизировались продавцы. Инвесторы были разочарованы отсутствием конкретных решений по итогам встречи президентов России и США. Давление на долговые бумаги большинства emerging markets оказали также возросшие риски более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в США, о чем свидетельствовала речь главы ФРС Дж.Пауэлла перед банковским комитетом Сената. Он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя Федрезерва. В этой связи американский ЦБ намерен продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда.

Активное падение практически всех российских активов, в том числе суверенных евробондов, произошло 8 августа, что было вызвано публикацией в СМИ текста предполагаемого законопроекта относительно новых антироссийских санкций, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, а также общемировым снижением "аппетита к риску". Согласно данным газеты "Коммерсантъ", речь в законопроекте идет о запрете на операции и замораживание активов в США российских госбанков, в том числе Сбербанка , ВТБ и ВЭБа. Текст также содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками. В законопроекте есть также предложение рассмотреть вопрос о признании России "государством, спонсирующим терроризм", что может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций.

Новый удар по российским активам 9 августа нанесли новости о том, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, и в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют. Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный блок, который может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химоружие в будущем, и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

В середине августа напряженность на большинстве рынков стран с развивающейся экономикой немного снизилась, что привело к коррекционному отскоку котировок и в секторе российских еврооблигаций. Росту позитивных настроений способствовали заявления ЦБ Турции о готовности обеспечить необходимой ликвидностью финансовую систему в условиях обвала лиры.

Сентябрьский всплеск оптимизма и ноябрьские минимумы года

Котировки российских еврооблигаций по итогам сентября умеренно подросли благодаря росту интереса глобальных инвесторов к активам и валютам emerging markets после локализации кризисных явлений в Турции и Аргентине, а также локальному снижению санкционных рисков. Заметное улучшение настроений на рынке произошло в середине сентября. Отскок на рынке евробондов РФ сформировался следом за ростом котировок облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом покупки ОФЗ на вторичном рынке усилились на фоне решения Минфина временно отказаться от проведения еженедельных первичных аукционов (ведомство смогло пойти на данный шаг благодаря профицитному бюджету).

Согласно опубликованным данным, российский бюджет за 8 месяцев 2018 года был исполнен с профицитом 1,962 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Благоприятная конъюнктура сырьевых рынков и слабый рубль обеспечили хорошее исполнение бюджета, что в целом улучшило кредитный профиль России как заемщика. В свою очередь Банк России опубликовал оценку платежного баланса за 8 месяцев, и там тоже были позитивные данные - положительное сальдо за январь-август составило $69 млрд против $19 млрд за аналогичный период 2017 года.

Глобальные инвесторы также позитивно отреагировали на заметное повышение ключевой ставки центральным банком Турции, несмотря на заявления президента страны о том, что ставки необходимо снижать. Турецкий центробанк 13 сентября повысил ключевую ставку сразу на 6,25 процентного пункта - до 24% годовых. В свою очередь для Аргентины позитивным моментом стали новости об успешных переговорах с МВФ.

Однако уже в начале октября инициатива на рынке перешла к продавцам вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств, вызвавшим бегство инвесторов из рисковых активов, и возросших рисков в отношении долга Италии при новом правительстве. Инвесторы стали сомневаться в том, что новое итальянское правительство будет придерживаться "жестких" ограничений в области бюджетной политики.

После локальной коррекции рынок валютных гособлигаций России вновь попал под давление продавцов. Публикация в США данных по рынку труда за октябрь, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков и тем самым усиливших опасения более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезервом, вызвала новую волну снижения на мировых рынках.

Пик падения рынка российских еврооблигаций и годовые минимумы были достигнуты в конце ноября. Ключевым фактором влияния в этот период был рост геополитических рисков из-за произошедшего в Керченском проливе задержания Россией трех украинских кораблей вместе с экипажами, которые незаконно пересекли российскую границу. Инвесторы распродавали российские бумаги на опасениях, что эта ситуация может повлечь за собой объявление новых санкций в отношении РФ.

Вместе с тем реакция США и Европы на события в Керченском проливе оказалась сдержанной. Все это привело к тому, что уже в ходе торгов 27 ноября в секторе гособлигаций России стали прослеживаться определенные нотки стабилизации, но сил для отскока у рынка явно не хватало. Участники рынка с надеждой ждали личной встречи президентов России и США, которая могла состояться на саммите G20 в Аргентине, но на фоне усилившихся геополитических рисков позитивных ожиданий от этой встречи стало меньше (в итоге встреча была вообще отменена по инициативе Д.Трампа).

Кроме того, некоторое давление на рынок оказало неожиданное новое предложение валютных бумаг со стороны Минфина РФ, который 27 ноября провел сбор заявок на выпуск 7-летних еврооблигаций, номинированных в евро. Объем размещения составил 1 млрд евро, доходность к погашению - 3% годовых при ставке купона в 2,875% годовых. Цена размещения составила 99,221% от номинала. Таким образом, для минимизации рисков, связанных с возможным введением Соединенными Штатами ограничений на операции с долларовыми активами, Россия произвела размещение суверенных бумаг, номинированных в евро. Согласно заявлениям главы Минфина, тенденция к росту размещения бумаг, номинированных не в долларах, в ближайшие годы может сохраниться.

Активность покупателей отечественных евробондов резко возросла 29 ноября на фоне усилившегося у мировых инвесторов "аппетита к риску" после заявлений главы Федрезерва США, снизивших ожидания относительно темпов повышения ставок в 2019 году. При этом выросли в стоимости облигации как развивающихся, так и развитых стран. Доходность десятилетних US Treasuries упала ниже 3% годовых, что стало основным драйвером для снижения доходностей всех еврооблигаций, включая российские бумаги. Заявления главы ФРС привели к пересмотру инвесторами ожиданий повышения базовой ставки в следующем году - теперь участники рынка прогнозируют одно- или двухразовое повышение ставки в 2019 году, в то время как ранее Федрезерв закладывал возможность трехразового повышения.

В конце года позитивной новостью для рынка стала информация о готовности Минфина США снять объявленные в апреле санкции с "РусАла" и En+ Олега Дерипаски (который сам, как физическое лицо, останется в SDN List). Это в целом несколько ослабило давление на рынок санкционных рисков, и у инвесторов появилась надежда на то, что новые санкции, в случае их объявления со стороны США, могут оказаться не такими болезненными, как прогнозировалось ранее.