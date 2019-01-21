Нефть Brent подорожала до $63 за баррель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть в понедельник сдержанно повышаются, начав четвертую неделю роста подряд. Новости о переговорах США и Китая повышают надежду на завершение торговых споров, а сигналы о сокращении мировой нефтедобычи практически снимают риск перепроизводства.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени увеличилась на 26 центов (0,41%), до $62,96 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 25 центов (0,46%) - до $54,29 за баррель.

По итогам торгов в пятницу нефть Brent выросла в цене на $1,52 (2,5%) - до $62,70 за баррель, а WTI подорожала на $1,73 (3,3%), до $53,80 за баррель.

За прошлую неделю цена Brent увеличилась на 3,7%, WTI - на 4,3%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.

В понедельник основные торги на американских биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник будет обнародован ежемесячный отчет министерства энергетики США о буровой активности в стране.

По оценкам компании Energy Aspects, в 2019 году основной прирост добычи нефти в США придется на второе полугодие, когда будут пущены в эксплуатацию новые производственные мощности в Пермском бассейне.