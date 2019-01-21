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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,1%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил позитивную динамику цен большинства blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры на ожиданиях разрешения торговых споров США-КНР; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом лидируют бумаги "РусАла" и GDR En+ Group в ожидании снятия санкций США.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2476,63 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1177,62 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 66,24 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали GDR En+ Group (+2,7%), рублевые акции "РусАла" (+1,6%), АФК "Система" (+0,9%), "Мечела" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,3%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,2%).

Зарубежные рынки

Рынок акций США вырос в пятницу четвертую сессию подряд на ожиданиях, что США смогут разрешить торговые споры с Китаем и Евросоюзом, а также на позитивных данных о перерабатывающей промышленности. Рынок завершил в плюсе и неделю в целом: Dow Jones прибавил 3%, S&P 500 - 2,9%, Nasdaq - 2,7%. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает возможность смягчения пошлин на часть импортируемых в США китайских товаров, чтобы подтолкнуть Пекин к новым уступкам. Представитель министерства финансов США позднее опроверг эту информацию, заявив, что пока еще ведутся обсуждения.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что китайская сторона ранее предлагала увеличить импорт товаров из США на $1 трлн за шесть лет, но в Вашингтоне подобные уступки сочли недостаточными. Однако рынок по-прежнему рассчитывает на прогресс в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.

Еврокомиссия в пятницу сообщила о готовности рассмотреть на торговых переговорах с США взаимную отмену пошлин на продукцию перерабатывающей промышленности.

Объем производства в перерабатывающей промышленности в США в декабре увеличился на 1,1%, хотя эксперты ожидали его увеличения на 0,3%. При этом общий показатель промпроизводства повысился на 0,3% вместо ожидавшихся 0,2%.

Вместе с тем индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе упал до минимума с октября 2016 года - 90,7 пункта, при прогнозах снижения до 96,8 пункта с декабрьских 98,3 пункта.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (Япония выросла на 0,3%, Китай - на 0,5%), несмотря на данные о замедлении темпов роста китайской экономики, но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Экономика Китая выросла в 2018 году самыми медленными темпами почти за три десятилетия - на 6,6%, свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ). Подъем был самым слабым с 1990 года, хотя и оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

Вместе с тем рост розничных продаж немного усилился в декабре в соответствии с ожиданиями экспертов - до 8,2% в годовом выражении с 8,1% месяцем ранее, сообщило ГСУ. Подъем промышленного производства в Китае в декабре усилился до 5,7% по сравнению с 5,4% в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз составлял 5,3%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут, стоимость Brent остается вблизи уровней закрытия рынка акций РФ в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,77 за баррель (+0,1% и +2,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $54,15 за баррель (+0,2% и +3,3% в пятницу).

За прошлую неделю цена Brent увеличилась на 3,7%, WTI - на 4,3%.

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