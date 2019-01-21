Объем прокачки газа по "Северному потоку" в 2018 году стал рекордным

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", в 2018 году обеспечил доставку потребителям в Европе по газопроводу "Северный поток" 58,8 млрд кубических метров природного газа, что является самым высоким показателем загрузки газопровода с начала его эксплуатации, говорится в пресс-релизе компании.

В 2017 году по газопроводу был прокачан 51 млрд кубометров газа, что означает рост прокачки на 15,3%. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

С начала эксплуатации первой нитки трубопровода в ноябре 2011 года и второй нитки в октябре 2012 года до конца 2018 года компания Nord Stream AG обеспечила транспортировку 264,1 млрд куб. метров газа.

Трубопроводная система протяженностью 1224 километра, состоящая из двух ниток, проходит по дну Балтийского моря от Выборга (Россия) до Любмина, вблизи Грайфсвальда (Германия).