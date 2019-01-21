Трехсторонняя встреча по газу Украина-Россия-ЕС в Брюсселе завершилась

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии, начавшаяся в Брюсселе около часа назад, завершилась.

"Встреча закончилась. Глава украинской делегации, министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подойдут к прессе", - сообщила журналистам пресс-секретарь НАК Алена Осмоловская.

Помимо того на 18:45 анонсирован брифинг вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича.

Как сообщалось, перед трехсторонней встречей, как обычно, состоялись двусторонние переговоры Россия-Еврокомиссия и Украина-Еврокомиссия. Переговоры ведутся при участии исполнительного директора НАК Юрия Витренко, министра энергетики России Александра Новака и главы "Газпрома" Алексея Миллера.

На переговорах обсуждаются перспективы продолжения транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года, когда заканчивается текущий транзитный контракт.