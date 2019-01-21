В "Нафтогазе" назвали условие снижения претензии к "Газпрому" по второму иску до $2 млрд

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" готов снизить сумму претензий к ПАО "Газпром" с $12,5 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, требования на $10 млрд по текущему иску связаны с прекращением транзита и соответствующей ускоренной амортизацией ГТС Украины. Если транзит продолжится, сумма требований соответствующим образом сократится.

Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о готовности Украины при согласовании этого вопроса правительством обсудить возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в конце 2019 года заканчивается контракт на транзит газа в Европу.

Ранее глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что российская сторона при отсутствии новых договоров по поставкам газа может прекратить транзит через Украину в начале 2020 года. Он полагает, что Москва "на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов на Украине".

Он отметил, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? - Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? - Может... Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", - заявил глава правления "Нафтогаза".

Как загрузить "украинскую трубу"

17 января президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Сербию, где обсудил с главой этой страны, в частности, вопрос продолжения газопровода "Турецкий поток" через Балканские страны.

Российский лидер отметил руководство "Газпрома" на трехсторонней встрече в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий" (поток - ИФ), но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита (газа - ИФ) через Украину", - отметил Путин.

"Нафтогаз" считает контракты с "Газпромом" невыгодными

Между тем глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев настаивает, что газовые контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" , заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины.

"Безвозвратно потеряли $32 млрд - переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. гривен на семью", - сказал он.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1 тыс. куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 за 1 тыс. куб. м сделала Украину заложницей "политической скидки" от России. Он утверждает, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдавией.