Уверенность CEO крупнейших компаний в перспективах глобальной экономики резко упала

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доля руководителей крупнейших компаний мира (CEO), ожидающих сокращения темпов роста мировой экономики, выросла в шесть раз за минувший год - это рекордный скачок пессимистичных настроений, свидетельствуют результаты 22-го ежегодного опроса PwC, проводимого в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Почти 30% респондентов полагают, что глобальный экономический подъем замедлится в ближайшие 12 месяцев. Годом ранее такого мнения придерживались лишь 5% опрошенных.

Самый заметный сдвиг в сторону пессимизма наблюдается среди респондентов из США, где доля оптимистических ответов уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 63% до 37%.

Снижение уровня оптимизма среди CEO повлияло на планы экспансии организаций за пределами своих стран. США с небольшим опережением сохраняют лидерство в списке целевых рынков, за эту страну проголосовало 27% участников глобального опроса. В прошлом году этот рынок выбрали 46% респондентов.

Популярность второго по инвестиционной привлекательности рынка - Китая - также снизилась, до 24% с 33% в прошлом году.

В пятерку самых привлекательных для экспансии рынков вошла Германия (13% против 20% в прошлом году), Индия (8% против 9% в прошлом году) и Великобритания (8% против 15% в прошлом году).

"Отход от рынка США и переориентация инвестиций из Китая на другие рынки являются реакцией на неопределенность, связанную с продолжающимся торговым спором между США и Китаем", - отмечает президент PwC Боб Мориц.

Лишь 35% CEO, участвовавших в опросе, выразили твердую уверенность в перспективах роста своих компаний в течение следующих 12 месяцев (в прошлом году доля таких руководителей составляла 42%).

В КНР уровень уверенности CEO в этом году снизился до 35% с 40% в связи с торговым конфликтом, введением пошлин на товары китайского экспорта в США и ослаблением промышленности. Из-за торгового конфликта с США руководители китайских компаний диверсифицировали свой выбор рынков экспансии, и только 17% респондентов проголосовали за США, тогда как в прошлом году этот рынок считали привлекательным 59% респондентов.

В США уровень уверенности упал до 39% с 52% в связи с торговыми конфликтами. В Германии этот показатель снизился до 20% с 33% вследствие замедления экономики и проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.

Для увеличения выручки в этом году руководители компаний планируют в основном полагаться на повышение операционной эффективности (77%) и органический рост (71%).

88% участников опроса, отметивших "сильную обеспокоенность" торговыми конфликтами, больше всего волнуют вопросы торговли между Китаем и США. Опасения, связанные с торговым спором, высказали 98% руководителей американских компаний и 90% CEO китайских компаний.

Большинство респондентов из Китая, серьезно обеспокоенных торговыми конфликтами, принимает активные ответные меры: 62% корректирует цепочку поставок и стратегию закупок, 58% переориентирует свою стратегию роста на другие страны.

Появление искусственного интеллекта (ИИ) окажет серьезное влияние на бизнес в течение ближайших пяти лет, уверены 85% участников опроса. Причем две трети респондентов считают, что влияние ИИ будет сильнее влияния интернета.

Несмотря на оптимизм руководителей компаний в отношении ИИ, 23% участников опроса "не планирует применять технологию ИИ в своей работе на данный момент", при этом 35% планирует использовать ИИ в течение ближайших трех лет.

Порядка 88% CEO китайских компаний, участвовавших в опросе, полагают, что ИИ заменит больше рабочих мест, чем создаст.

В исследовании PwC, проведенном в сентябре-октябре 2018 года, приняли участие 1378 CEO компаний в 91 стране мира, 59% которых являются частными.