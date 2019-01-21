Главные новости
В РоссииДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливеЭкономика"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ РоссииОтменено голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН
Экономика

Уверенность CEO крупнейших компаний в перспективах глобальной экономики резко упала

Почти 30% респондентов полагают, что подъем замедлится в ближайшие 12 месяцев, годом ранее так думали 5% опрошенных

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доля руководителей крупнейших компаний мира (CEO), ожидающих сокращения темпов роста мировой экономики, выросла в шесть раз за минувший год - это рекордный скачок пессимистичных настроений, свидетельствуют результаты 22-го ежегодного опроса PwC, проводимого в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Почти 30% респондентов полагают, что глобальный экономический подъем замедлится в ближайшие 12 месяцев. Годом ранее такого мнения придерживались лишь 5% опрошенных.

Самый заметный сдвиг в сторону пессимизма наблюдается среди респондентов из США, где доля оптимистических ответов уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 63% до 37%.

Снижение уровня оптимизма среди CEO повлияло на планы экспансии организаций за пределами своих стран. США с небольшим опережением сохраняют лидерство в списке целевых рынков, за эту страну проголосовало 27% участников глобального опроса. В прошлом году этот рынок выбрали 46% респондентов.

Популярность второго по инвестиционной привлекательности рынка - Китая - также снизилась, до 24% с 33% в прошлом году.

В пятерку самых привлекательных для экспансии рынков вошла Германия (13% против 20% в прошлом году), Индия (8% против 9% в прошлом году) и Великобритания (8% против 15% в прошлом году).

"Отход от рынка США и переориентация инвестиций из Китая на другие рынки являются реакцией на неопределенность, связанную с продолжающимся торговым спором между США и Китаем", - отмечает президент PwC Боб Мориц.

Лишь 35% CEO, участвовавших в опросе, выразили твердую уверенность в перспективах роста своих компаний в течение следующих 12 месяцев (в прошлом году доля таких руководителей составляла 42%).

В КНР уровень уверенности CEO в этом году снизился до 35% с 40% в связи с торговым конфликтом, введением пошлин на товары китайского экспорта в США и ослаблением промышленности. Из-за торгового конфликта с США руководители китайских компаний диверсифицировали свой выбор рынков экспансии, и только 17% респондентов проголосовали за США, тогда как в прошлом году этот рынок считали привлекательным 59% респондентов.

В США уровень уверенности упал до 39% с 52% в связи с торговыми конфликтами. В Германии этот показатель снизился до 20% с 33% вследствие замедления экономики и проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.

Для увеличения выручки в этом году руководители компаний планируют в основном полагаться на повышение операционной эффективности (77%) и органический рост (71%).

88% участников опроса, отметивших "сильную обеспокоенность" торговыми конфликтами, больше всего волнуют вопросы торговли между Китаем и США. Опасения, связанные с торговым спором, высказали 98% руководителей американских компаний и 90% CEO китайских компаний.

Большинство респондентов из Китая, серьезно обеспокоенных торговыми конфликтами, принимает активные ответные меры: 62% корректирует цепочку поставок и стратегию закупок, 58% переориентирует свою стратегию роста на другие страны.

Появление искусственного интеллекта (ИИ) окажет серьезное влияние на бизнес в течение ближайших пяти лет, уверены 85% участников опроса. Причем две трети респондентов считают, что влияние ИИ будет сильнее влияния интернета.

Несмотря на оптимизм руководителей компаний в отношении ИИ, 23% участников опроса "не планирует применять технологию ИИ в своей работе на данный момент", при этом 35% планирует использовать ИИ в течение ближайших трех лет.

Порядка 88% CEO китайских компаний, участвовавших в опросе, полагают, что ИИ заменит больше рабочих мест, чем создаст.

В исследовании PwC, проведенном в сентябре-октябре 2018 года, приняли участие 1378 CEO компаний в 91 стране мира, 59% которых являются частными.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: PwC, Давос
Экономика
"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться
В результате слияния в России появится третий по обороту розничный ритейлерПодробнее
 В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневкиПодробнее
 S&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииS&P подтвердило суверенные рейтинги России
Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"Подробнее
 Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AGСуд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
Суд отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которое вынес по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося исполнить решение Стокгольмского арбитражаПодробнее
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
В прошлом году внешние обязательства банков снижались, а их иностранные активы рослиПодробнее
 ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр ВолковПодробнее
 Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
 Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливеЭкономика"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ РоссииОтменено голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАНВ миреСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияВ миреКитайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременностьВ РоссииРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

В РФ возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре на судах в Черном море

Число жертв пожара на двух судах в Черном море достигло 11 человек

Генпрокурор Украины заявил об отсутствии доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзее

12 пострадавших при пожаре на судах в Черном море доставят в больницы Крыма

Очередная попытка взять под контроль спутник "Спектр-Р" не дала результата

Названа вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном море

Названа вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном мореПо последним данным, спасены 14 человек, погибли 10, судьба еще семи остается неизвестной Подробнее

Уверенность CEO крупнейших компаний в перспективах глобальной экономики резко упала

Почти 30% респондентов полагают, что подъем замедлится в ближайшие 12 месяцев, годом ранее так думали 5% опрошенных Подробнее

В Европарламенте поддержали идею Мэй об отмене сборов с европейцев, остающихся в Британии после Brexit

Пожар на двух судах не повлиял на судоходство в Керченском проливе

Что произошло за день: понедельник, 20 января

Пожар на судах близ Керченского пролива, санкции ЕС против ГРУ и объединение "Дикси" и "Красного и белого" Подробнее

Фотохроника 21 января

Фотохроника 21 января6 фото

До десяти выросло число погибших при пожаре на двух судах в Черном море

Судьба семи человек остается неизвестной Подробнее

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');