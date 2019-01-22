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Экономика

Нефть Brent подешевела до $62,2 за баррель на пессимизме относительно мировой экономики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по Москве подешевели на $0,52 (0,83%) - до $62,22 за баррель. На торгах в понедельник их цена увеличилась на $0,04 (0,06%) и составляла на закрытие $62,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,37 (0,69%) - до $53,43 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума за почти три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

"Опасения по поводу избыточного предложения утихли благодаря сокращению добычи ОПЕК+, - говорит старший аналитик Sumitomo Corporation Global Research Co. Кен Кобаяси. - Теперь вопросы вызывает спрос. Все пытаются понять, насколько упадет спрос в Китае и в мире в целом".

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Теги: нефть, Brent
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Нефть Brent подешевела до $62,2 за баррель на пессимизме относительно мировой экономики

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