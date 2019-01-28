ЦБ РФ подал иск о банкротстве ростовского Донхлеббанка

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Банк России в лице главного управления ЦБ РФ по Ростовской области направил в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом Донхлеббанка (Ростов-на-Дону), сообщается на сайте суда.

Заявление было подано 25 января, дата его рассмотрения еще не назначена.

21 декабря 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка.

"Ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял недооценку Донхлеббанком кредитного риска и завышение стоимости имущества. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорилось в сообщении регулятора.

В деятельности Донхлеббанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Поэтому ЦБ намерен направить в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

В настоящее время в банке действует временная администрация.

Донхлеббанк по итогам третьего квартала 2018 года занимал 288-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 298-е место в банковской системе РФ.