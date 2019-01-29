"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Газпром" закрыл практику передачи малому бизнесу крупных строительных контрактов, не дав малоизвестным компаниям попробовать себя в роли генподрядчиков.

Монополия в 2017 году заключила серию строительных контрактов на 15,5 млрд рублей с тремя микропредприятиями, это было сделано в ответ на требование правительства привлекать к своим мега-стройкам субъекты малого и среднего предпринимательства. Позднее стало известно, что контракты с двумя из трех микропредприятий ("Томпромтранс" и "Интер-Менеджмент") были расторгнуты, аналогичной информации по контрактам с еще одной компанией - "Регионсервис" - на 3,5 млрд рублей по газопроводу "Ухта-Торжок II" - до сей поры не было.

Как сообщил "Интерфаксу" во вторник гендиректор томского ООО "Регионсервис" Анатолий Абрамов, компания в настоящее время не имеет контрактов с "Газпромом".

"Контрактов нет, компания на строительстве газопровода не работала. На сегодня "Регионсервис" не является исполнителем каких-либо работ в системе "Газпрома", - сказал Абрамов.

Информация о разрыве контрактов подтверждается данными аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Стратегия

Комментарий к этим событиям "Интерфакс" пытался получить несколько месяцев, но задать соответствующий вопрос удалось только на годовой пресс конференции зампреду правления "Газпрома" Виталию Маркелову. Несмотря на то, что вопрос был направлен в компанию заранее, как об этом просила пресс-служба "Газпрома", Маркелов дал на него лишь обобщенный ответ. Правда, при этом довольно четко донес свою позицию относительно работы с МСП.

"Объекты, которые реализуются в "Газпроме" - они такие масштабные. И реализовываться могут, конечно же, немногими компаниями. Это не только в "Газпроме", а в "Роснефти" и "Транснефти". И, конечно же, соответственно, у нас. Потому что мы гораздо крупнее. Для того, чтобы работать на объектах "Газпрома", нужно иметь определенные мощности. Нельзя дробить объекты на кусочки. А потом кто будет нести ответственность за все? В "Газпроме" есть одно единое правило - кто-то за все должен отвечать", - сказал тогда Маркелов.

Согласно 223-ФЗ, госкомпании часть закупок должны проводить только у субъектов МСП. Общий объем контрактов, заключенных по результатам соответствующих закупок, должен составлять не менее 10% от закупочного бюджета компании, а совокупно, с учетом субподрядчиков - 18%.