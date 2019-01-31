"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Газпром" открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах "Газпрома", имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Информация о привлечении кредита японского банка последовала всего через неделю после визита в Россию премьера Японии Синдзо Абэ.

В декабре прошлого года, также сообщает "Газпром", российский концерн привлек у Citibank кредит на 425 млн евро до 2023 года.

Как сообщалось, действующая версия бюджета ПАО "Газпром" на 2019 год предусматривает внешние заимствования в размере 298 млрд рублей. В том числе 188 млрд рублей может быть привлечено посредством размещения облигаций. В 2018 году программа заимствований "Газпрома" после всех пересмотров составила 740 млрд рублей.

На будущей неделе (в первую неделю февраля) стартует road show еврооблигаций "Газпрома", предположительно в долларах США. Встречи с инвесторами пройдут в Соединенных Штатах. Сделку организуют Deutsche Bank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, UniCredit, UBS и Mizuho International.