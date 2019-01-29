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Золото подорожало до максимума с мая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цена золота увеличилась в ходе торгов во вторник до максимума с середины мая 2018 года на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки.

В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex февральский фьючерс подорожал на 0,4%, до $1308,7 за унцию. Контракт растет в цене третью сессию подряд.

Январское заседание Федрезерва завершится в среду, и практически никто из участников рынка не сомневается в том, что по его итогам базовая процентная ставка будет оставлена на уровне 2,25-2,5%.

Вместе с тем глава Центробанка Джером Пауэлл в выступлении, которое начнется вскоре после объявления итогов заседания, может сигнализировать о том, что Фезрезерв готов снизить темпы подъема ставки. Текущий прогноз руководства ФРС предусматривает два повышения в 2019 году, тогда как рынок в целом не ожидает изменения ставки до конца года.

Кроме того, цены на нефть поддерживаются опасениями замедления роста мировой экономики, отмечает рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Серебро во вторник дорожает на 0,7%, до $15,87 за унцию.

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