"Дочка" NASDAQ договорилась о покупке фондовой биржи Осло за $770 млн

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Дочка" американской NASDAQ предварительно договорилась о покупке фондовой биржи Осло, тем самым упрочив положение на рынках акций Северной Европы.

Как говорится в сообщении компаний, NASDAQ AB, дочерняя компания NASDAQ Inc., сделает публичное предложение о покупке всех акций оператора Oslo Boers VPS Holding ASA по цене 152 кроны за акцию. Таким образом, вся Oslo Boers оценена в 6,54 млрд норвежских крон (около $770 млн).

Оферта NASDAQ, как ожидается, будет опубликована 4 февраля или около этой даты.

Американскому оператору уже принадлежат главные фондовые площадки Дании, Швеции, Финляндии, и биржа Осло будет удачным дополнением.

В конце декабря стало известно, что Euronext NV предложила совету директоров норвежской фондовой биржи и центрального депозитария Oslo Boers VPS сделку на 625 млн евро. Ранее Euronext заручилась поддержкой акционеров Oslo Boers, контролирующих 49,6% всех находящихся в обращении акций.

Совет директоров и высшие руководители Oslo Boers приняли единогласное решение рекомендовать акционерам принять предложение NASDAQ и не принимать предложение Euronext.

NASDAQ отдельно объявила, что ее предложение предварительно приняли инвесторы, владеющие 35,11% акций норвежской биржи, включая двух крупнейших акционеров - DNB и KLP.

"Мы полагаем, что NASDAQ предложит наилучшее стратегическое решение для норвежского рынка капитала и для Норвежского центрального депозитария ценных бумаг", - говорится в пресс-релизе DNB, крупнейшего банка Норвегии.