NASDAQ отказалась от покупки фондовой биржи Осло

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Биржевой оператор NASDAQ отозвал свое предложение о покупке Oslo Boers VPS Holding ASA, оператора фондовой биржи Осло, говорится в пресс-релизе компании.

NASDAQ предлагала 158 норвежских крон ($18,2) за акцию компании, однако ей не удалось заручиться поддержкой достаточного числа акционеров.

На Oslo Boers также претендует оператор бирж Euronext, которая тоже оценивает ее бумаги в 158 крон. Ранее в мае представители Euronext сообщили, что министерство финансов Норвегии одобрило ее заявку.

Euronext напрямую владеет 5,3% акций Oslo Boers, и ее условия предварительно приняли держатели еще 45,2% акций биржи.

Euronext - панъевропейский биржевой оператор с филиалами в Бельгии, Франции, Ирландии, Нидерландах, Португалии и Великобритании. На биржах Euronext обращаются акции порядка 1,3 тыс. компаний, общая капитализация которых на конец третьего квартала прошлого года оценивалась в 3,9 трлн евро.