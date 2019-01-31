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Экономика

Акции Facebook взлетели на 11,5% после завершения IV квартала с рекордной прибылью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская Facebook Inc, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, в четвертом квартале получила рекордную прибыль, которая при этом оказалась выше консенсус-прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $6,882 млрд, или $2,38 в расчете на акцию, по сравнению с $4,268 млрд, или $1,44 на акцию, полученными за аналогичный период 2017 года.

Выручка подскочила на 30% и достигла $16,914 млрд против $12,972 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне $2,18 на акцию при выручке $16,39 млрд.

Доходы Facebook от рекламы в минувшем квартале выросли на 30% - до $16,64 млрд, говорится в отчетности. При этом теперь около 93% выручки от рекламы компания получает с мобильных устройств по сравнению с 89% год назад.

Количество пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) на конец декабря достигло 2,320 млрд человек, увеличившись за прошлый год на 9%. Число пользователей, активных ежедневно, повысилось также на 9% - до 1,523 млрд.

В США и Канаде, которые являются самыми рентабельными рынками для Facebook, месячная аудитория выросла до 242 млн с 239 млн в конце 2017 года. В Европе показатель поднялся до 381 млн по сравнению с 370 млн.

Вместе с тем Facebook смогла существенно увеличить выручку с каждого пользователя в США и Канаде - до $34,09 в четвертом квартале по сравнению с $26,26 за тот же период годом ранее.

"По нашим оценкам, около 2,7 млрд людей сейчас пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger каждый месяц и более 2 млрд людей используют хотя бы один из этих сервисов ежедневно", - отмечается в сообщении компании.

Совокупные расходы Facebook в четвертом квартале взлетели на 62% - до $9,094 млрд.

Цена акций Facebook на электронных торгах после закрытия основной сессии в среду взлетела на 11,5%. Капитализация компании за последний год упала на 19,6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял всего 5%.

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