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Совкомбанк подал в ФАС ходатайство на покупку Азиатско-Тихоокеанского банка

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение Совкомбанком 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка, говорится в сообщении ведомства.

Ходатайство поступило 23 января, срок его рассмотрения составляет 30 дней.

ЦБ РФ в декабре объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99% акций АТБ. Стартовая цена продажи - 9,857 млрд рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион пройдет в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил, что интерес к покупке АТБ проявили три инвестора, письменно уведомившие Банк России об этом. По его словам, среди потенциальных покупателей есть иностранные инвесторы, госбанков нет.

Он отметил, что по результатам независимой оценки сравнительным методом АТБ был оценен в 5,9 млрд рублей, но совет директоров ЦБ решил установить цену, ниже которой банк продан не будет, в размере 6 млрд рублей.

Потенциальные инвесторы до участия в аукционе должны получить одобрение на приобретение акций АТБ от ЦБ и ФАС.

Зампред ЦБ также отмечал, что Фонд непрофильных активов, создаваемый на базе банка "Траст", не был задействован в рамках санации АТБ. С баланса АТБ до его продажи планируется вывести в закрытый паевой инвестиционный фонд векселя компании ФТК на сумму порядка 4 млрд рублей, а также кредит банка ФТБ на сумму чуть более 1 млрд рублей.

АТБ продолжит самостоятельно решать вопрос с субординированным кредитом Международной финансовой корпорации на $26 млн. Останутся на балансе АТБ и кредиты, предоставленные структурам бывших собственников. Они зарезервированы, добавил Поздышев. По его словам, по отдельным транзакциям банка регулятором были поданы заявления в правоохранительные органы.

Регулятор в конце сентября стал владельцем свыше 99,9% акций АТБ, выкупив допэмиссию его акций на 9 млрд рублей.

ЦБ предоставил АТБ для поддержания ликвидности 6 млрд рублей по рыночной ставке, банк эти средства уже вернул.

ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации в АТБ на УК ФКБС, мораторий на выполнение требований кредиторов не ввел.

Основными бенефициарами банка являлись Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17% через ООО "ППФИН Регион"), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

АТБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 77-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

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Теги: ФАС, Совкомбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, АТБ

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