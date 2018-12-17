Три инвестора заинтересовались покупкой АТБ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) проявили три инвестора, письменно уведомившие Банк России об этом, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Есть как минимум три письма, которые были направлены в Банк России, об интересе к участию в конкурсе. Есть также устные заявления, которые на различных совещаниях с нами высказывают различные группы. Формально заинтересованность проявляли три покупателя", - сказал Поздышев.

По его словам, среди потенциальных покупателей есть иностранные инвесторы, госбанков нет. Говоря о возможных ограничениях по участию госбанков в покупке АТБ, Поздышев отметил, что этот вопрос, в первую очередь, должна решать Федеральная антимонопольная служба. "Мы считаем, что вопрос ограничения государственных банков в приобретении банков частных, в первую очередь, должен решаться в рамках антимонопольного регулирования. Именно поэтому в наши процедуры и заложено согласование этой сделки Федеральной антимонопольной службой", - подчеркнул зампред ЦБ.

ЦБ в понедельник объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99% акций АТБ. Стартовая цена продажи АТБ составляет 9,857 млрд рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион пройдет в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).

Поздышев отметил, что по результатам независимой оценки сравнительным методом АТБ был оценен в 5,9 млрд рублей, но совет директоров ЦБ решил установить цену, ниже которой банк продан не будет, в размере 6 млрд рублей. "Сейчас банки продаются с дисконтом, 0,6 от капитала - это достаточно распространенная цена за банки сейчас", - добавил зампред ЦБ.

"Мы не предполагаем, что в данной ситуации потребуется кредитование покупателя на такую покупку. (. . .) Не считаем, что АТБ понадобятся какие-либо дополнительные средства как в части капитала, так и в части ликвидности", - заявил Поздышев.

Потенциальные инвесторы до участия в аукционе должны получить одобрение на приобретение акций АТБ от ЦБ и ФАС, добавил он.

У Банка России нет особых предпочтений, будет ли банк продан одному или нескольким инвесторам: логика в том, чтобы крупный банк (например, "Открытие") продавать нескольким покупателям, небольшой (как АТБ) - одному инвестору. "В ситуации такого крупного банка, как объединенный с Бинбанком банк "Открытие", вряд ли может быть один инвестор, просто он очень крупный. При реализации крупного банковского актива, наверно, мы бы предпочли, чтобы инвесторов было несколько. В случае небольшого банка инвестором может выступать одна финансовая или промышленная группа, или один инвестор", - пояснил Поздышев, добавив, что тем не менее в конкурсе на покупку АТБ может принять участие и консорциум инвесторов.

Зампред ЦБ подчеркнул, что Фонд непрофильных активов, создаваемый на базе банка "Траст", не был задействован в рамках санации АТБ. С баланса АТБ до его продажи планируется вывести в закрытый паевой инвестиционный фонд векселя компании ФТК на сумму порядка 4 млрд рублей, а также кредит банка АТБ компании ФТК на сумму чуть более 1 млрд рублей.

Банк России в апреле 2018 года в ходе инспекционной проверки обнаружил "финансовую пирамиду" в АТБ: банк продавал в своих помещениях векселя ООО "ФТК", не отражая эти операции в финансовой отчетности. Общий объем задолженности по векселям этой компании составил 4,3 млрд рублей.

АТБ продолжит самостоятельно решать вопрос с субординированным кредитом Международной финансовой корпорации на $26 млн. "Мы решили оставить эти юридические риски на балансе банка. В отличие от векселей они полностью просчитываемые. Даже если банк проиграет это судебное решение, ему не потребуется дополнительный капитал в силу того, что банк уже был докапитализирован и генерирует прибыль", - обратил внимание Поздышев.

"Мы говорим о том, что банк и без какой-либо дополнительной помощи Центрального банка, и без дополнительного финансирования, просто в силу того, что он зарабатывает прибыль, может справиться с этими убытками в случае их возникновения. Разумеется, это будет заложено в цену, дисконт, с которым будет продаваться банк, учитывает и эти возможные убытки", - добавил зампред.

Останутся на балансе АТБ и кредиты, предоставленные структурам бывших собственников. Они зарезервированы, добавил В.Поздышев. По его словам, по отдельным транзакциям банка регулятором были поданы заявления в правоохранительные органы.

Регулятор в конце сентября стал владельцем свыше 99,9% акций АТБ, выкупив допэмиссию его акций на 9 млрд рублей, сообщалось ранее.

ЦБ предоставил АТБ для поддержания ликвидности 6 млрд рублей по рыночной ставке, банк эти средства уже вернул, сообщил журналистам директор департамента финансового оздоровления Банка России Александр Жданов.

ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации в АТБ на УК ФКБС, мораторий на выполнение требований кредиторов не ввел.

Основными бенефициарами банка являлись Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17% через ООО "ППФИН Регион"), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

АТБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 77-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".