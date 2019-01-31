ЦБ РФ не стал давать сигнал перед заседанием по ключевой ставке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на ближайшем заседании совета директоров по ключевой ставке 8 февраля рассмотрит все факторы, которые влияют на денежно-кредитную политику, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи банкиров с регулятором в "Бору".

"На ближайшем заседании совета директоров в феврале мы будем рассматривать все факторы: инфляцию, инфляционные ожидания, состояние экономики, состояние рынка труда, смотреть, необходимо ли уточнять прогноз, и примем соответствующее решение", - отметила Набиуллина.

Отвечая на вопрос о рассмотрении советом директоров возможности повышения ключевой ставки, глава ЦБ заявила: "Я уже про ставку все сказала".

Таким образом, по сути ЦБ отказался от дополнительного сигнала для рынка перед заседанием совета - возможно, сочтя, что ожидания относительно политики регулятора сейчас сформированы правильно. В пятницу, 1 февраля наступит "период тишины" перед заседанием.

На предыдущем заседании совета директоров 14 декабря было принято решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.