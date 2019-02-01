Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Население в январе 2019 года стало пессимистичнее оценивать будущее материальное положение на фоне роста инфляционных ожиданий, говорится в комментарии ЦБ РФ.

По данным опроса "инФОМ", которые приводит регулятор, в январе инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем - до 10,4%.

Основным фактором роста ожиданий стало повышение фактической инфляции, отмечает ЦБ. "Инфляционные ожидания населения являются чувствительными к росту цен на регулярно приобретаемые товары, которые составляют значительную долю в бюджете (например, продукты питания и бензин)", - поясняется в комментарии.

Также среди причин роста инфляционных ожиданий участники опроса называли повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в декабре 2018 года - январе 2019 года плавно увеличивались в основном из-за ускорения роста цен, особенно на продовольственные товары, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Основным фактором постепенного увеличения ожиданий населения стало ускорение роста цен на продовольственные товары в конце 2018 года. Повышение с 1 января 2019 года ставки НДС продолжило оказывать давление на краткосрочные инфляционные ожидания предприятий", - отмечает Банк России.

Регулятор подчеркивает, что инфляционные ожидания аналитиков на 2019 год изменились незначительно, так как на повышение НДС они отреагировали ранее.

ЦБ напомнил, что инфляционные ожидания остаются повышенными с середины 2018 года из-за влияния ряда факторов: ослабления рубля, связанного в том числе с нарастанием санкционного давления, скачкообразного роста цен на бензин в мае-июне, поддерживаемого высокими ценами на нефть, повышения ставки НДС.

"Масштаб ускорения фактической инфляции из-за повышения НДС будет определять динамику инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы", - отмечает Банк России.

Прогноз по инфляции подтвержден

ЦБ РФ за десять минут до наступления "недели тишины" перед заседанием совета директоров по ключевой ставке подтвердил свой декабрьский прогноз по инфляции на 2019 год, дав понять тем самым, что первый месяц с новой ставкой НДС не изменил ожиданий регулятора.

"По прогнозу Банка России, инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. На конец 2019 года инфляция составит 5-5,5%", - говорится в традиционном докладе ЦБ об инфляционных ожиданиях. Такая же формулировка содержалась в заявлении по итогам совета директоров Банка России 14 декабря 2018 года.

При этом ЦБ оставил неизменной и формулировку относительно сроков выхода инфляции на пик - достижение максимума в первом полугодии 2019 года, хотя председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя декабрьское заявление, на словах давала более четкий временной ориентир - март-апрель.

Подтверждение прогноза может стать дополнительным аргументом в пользу версии о том, что ставка на заседании 8 февраля останется неизменной, которой сейчас придерживается рынок. При этом в четверг, отвечая на вопросы журналистов, Набиуллина не стала давать дополнительных сигналов рынку, отметив лишь, что ЦБ рассмотрит все факторы, влияющие на ДКП.

Инфляция в РФ с 1 по 28 января составила 1%, при этом в последнюю неделю замедлилась до 0,1% - впервые с конца ноября. Годовая инфляция сейчас равняется 5%.

На предыдущем заседании совета директоров 14 декабря было принято решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.