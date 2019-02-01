Экономика

Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции

ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"

Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Население в январе 2019 года стало пессимистичнее оценивать будущее материальное положение на фоне роста инфляционных ожиданий, говорится в комментарии ЦБ РФ.

По данным опроса "инФОМ", которые приводит регулятор, в январе инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем - до 10,4%.

Основным фактором роста ожиданий стало повышение фактической инфляции, отмечает ЦБ. "Инфляционные ожидания населения являются чувствительными к росту цен на регулярно приобретаемые товары, которые составляют значительную долю в бюджете (например, продукты питания и бензин)", - поясняется в комментарии.

Также среди причин роста инфляционных ожиданий участники опроса называли повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в декабре 2018 года - январе 2019 года плавно увеличивались в основном из-за ускорения роста цен, особенно на продовольственные товары, говорится в комментарии ЦБ РФ. "Основным фактором постепенного увеличения ожиданий населения стало ускорение роста цен на продовольственные товары в конце 2018 года. Повышение с 1 января 2019 года ставки НДС продолжило оказывать давление на краткосрочные инфляционные ожидания предприятий", - отмечает Банк России.

Регулятор подчеркивает, что инфляционные ожидания аналитиков на 2019 год изменились незначительно, так как на повышение НДС они отреагировали ранее.

ЦБ напомнил, что инфляционные ожидания остаются повышенными с середины 2018 года из-за влияния ряда факторов: ослабления рубля, связанного в том числе с нарастанием санкционного давления, скачкообразного роста цен на бензин в мае-июне, поддерживаемого высокими ценами на нефть, повышения ставки НДС.

"Масштаб ускорения фактической инфляции из-за повышения НДС будет определять динамику инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы", - отмечает Банк России.

Прогноз по инфляции подтвержден

ЦБ РФ за десять минут до наступления "недели тишины" перед заседанием совета директоров по ключевой ставке подтвердил свой декабрьский прогноз по инфляции на 2019 год, дав понять тем самым, что первый месяц с новой ставкой НДС не изменил ожиданий регулятора.

"По прогнозу Банка России, инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. На конец 2019 года инфляция составит 5-5,5%", - говорится в традиционном докладе ЦБ об инфляционных ожиданиях. Такая же формулировка содержалась в заявлении по итогам совета директоров Банка России 14 декабря 2018 года.

При этом ЦБ оставил неизменной и формулировку относительно сроков выхода инфляции на пик - достижение максимума в первом полугодии 2019 года, хотя председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя декабрьское заявление, на словах давала более четкий временной ориентир - март-апрель.

Подтверждение прогноза может стать дополнительным аргументом в пользу версии о том, что ставка на заседании 8 февраля останется неизменной, которой сейчас придерживается рынок. При этом в четверг, отвечая на вопросы журналистов, Набиуллина не стала давать дополнительных сигналов рынку, отметив лишь, что ЦБ рассмотрит все факторы, влияющие на ДКП.

Инфляция в РФ с 1 по 28 января составила 1%, при этом в последнюю неделю замедлилась до 0,1% - впервые с конца ноября. Годовая инфляция сейчас равняется 5%.

На предыдущем заседании совета директоров 14 декабря было принято решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ

Новости по теме

Экономика
Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
 Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
 Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPOРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPO
По данным "Ъ", "Вкусвилл" может стать первым вышедшим на биржу продуктовым ритейлером с 2014 годаПодробнее
 "Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках
Малоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиковПодробнее
 В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу
Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце мартаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела АрашуковыхВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЭкономикаСбербанк повысил ставки по рублевым вкладамВ РоссииИз Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину КуинджиВ миреГуайдо объяснил выгоду России от смены власти в ВенесуэлеВ РоссииВоенные пробили протоку в скальном обвале на реке Бурее

В деле Арашуковых появился шестой подозреваемый

В деле Арашуковых появился шестой подозреваемыйСуд в пятницу по ходатайству следствия рассмотрит вопрос об аресте топ-менеджера "Ессентукигоргаза" Алана Кятова Подробнее

Российский футболист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Около двухсот человек выстроились в очередь на выставку Куинджи в Третьяковке

В британском парламенте обвинили Минобороны в неумелом финансовом планировании

Исландский защитник Ингасон перешел из ФК "Ростов" в ПАОК

Экстрадированная из Испании директор турфирм осуждена в Брянске за присвоение денег

Саратовская колония для опасных рецидивистов заработала в штатном режиме после бунта

У школ в Ижевске начались давки, после того как "упал" сайт госуслуг при записи в первый класс

В Индии разбился истребитель Mirage 2000

Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции

Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины" Подробнее

В Думе предложили штрафовать призывников за неявку в военкоматы даже без повестки

Внесенный законопроект также предусматривает увеличение в 10 раз штрафа за неисполнение обязанностей по воинскому учету Подробнее

Заболевшего украинского моряка с судна в Керченском проливе доставят в российский порт

В РФ отзовут 84,3 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за подушек Takata

Песков заявил о готовности Москвы сотрудничать с Венесуэлой вне зависимости от развития ситуации

Песков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела Арашуковых

Песков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела АрашуковыхВ Кремле призвали дождаться решения суда Подробнее

На фиолетовой ветке метро в Москве произошел сбой из-за упавшего на пути пассажира

В Москве задержали участника похищения фигуранта дела об убийстве Вороненкова

Власти рассказали о врачебной практике челябинского терапевта-шизофреника

На Урале пройдут митинги против повышения тарифов на вывоз мусора

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');