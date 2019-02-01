Две крупнейшие судостроительные компании мира задумались о слиянии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Heavy Industries Group, крупнейшая судостроительная компания в мире, намерена приобрести контрольный пакет акций Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., занимающей второе место в данном секторе.

С такой инициативой Hyundai Heavy обратилась к Корейскому банку развития, которому принадлежат 55,7% акций Daewoo Shipbuilding после оказания компании господдержки в 2017 году. Представители банка подтвердили факт переговоров.

Сумма сделки может составить 2,1 трлн вон (почти $2 млрд).

Если сделка состоится, в судостроительной отрасли появится гигант с долей рынка свыше 21%. Третий по величине производитель судов, японская Imabari Shipbuilding, имеет долю всего 6,6%, по данным исследовательской компании Clarksons Research.

Акции Daewoo Shipbuilding выросли в цене на 2,5% в четверг, когда в прессу просочились слухи о возможной сделке. Бумаги Hyundai Heavy подешевели на 4%.

"Консолидация полезна для отрасли, но не для компании, совершающей покупку", - отмечается в сообщении аналитиков Shinyoung Securities.

На судостроительную отрасль приходится порядка 7% экспорта Южной Кореи, четвертой по величине экономики Азии.