Добыча "Газпрома" в январе достигла максимума за пять лет

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Добыча газа "Газпрома" в январе 2019 года выросла на 4% - до 47,4 млрд куб. м, что является максимумом за последние пять лет. Больше в последние годы "Газпром" добывал в 2014 году - 48,9 млрд куб. м.

"Газпром" уверенно наращивает добычу после ввода в конце прошлого года новых добычных мощностей пикового баланса: третьего газового промысла (ГП-3) на Бованенковском месторождении и дожимной компрессорной станции (ДКС) на ГП-2С Заполярного НГКМ.

Также "Газпром" уже не сдерживает повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который в конце года концерну "выписывает" Минфин за недоплаченные (по сравнению с директивным уровнем в 50% от чистой прибыли по МСФО уровнем) дивиденды.

Реализация газа компании на внутреннем рынке из ГТС выросла на 4,3% (на 1,4 млрд куб. м).