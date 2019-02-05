Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой blue chips на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом лидируют акции "РусАла" .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2526,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1213,83 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 65,57 руб. (-0,03 руб.).

Повысился курс акций "РусАла" (+0,8%), "РусГидро" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-1,5%), "Газпрома" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).

Во вторник утром "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль НК за 2018 год выросла в 2,5 раза (до 549 млрд руб.), а в IV квартале составила 109 млрд руб., что оказалось ниже прогнозов. Между тем "Роснефть" в минувшем году снизила суммарный объем торговых обязательств и чистый долг более чем на $14 млрд.

Зарубежные рынки

В США в понедельник индексы выросли на акциях технологических компаний, в центре внимания рынка остаются торговые переговоры США и Китая, а также квартальные отчеты американских компаний. На эту неделю запланирована публикация финансовых отчетов за минувший квартал 97 компаний из индекса S&P 500, а также одной компании из Dow Jones - Walt Disney.

Рост фондовых индексов произошел одновременно с подъемом рынка облигаций, что является нестандартной ситуацией. Снижение доходности как краткосрочных бондов, так и более "длинных" бумаг обычно считается сигналом растущего пессимизма трейдеров в отношении перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная на фоне закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 отступил на 0,2%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи не работают во вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Нефть во вторник подросла на ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке; уровень цен Brent на $0,7 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,61 за баррель (+0,2% и -0,4% в понедельник), мартовская цена WTI - $54,7 за баррель (+0,3% и -1,3% накануне).

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением. Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.

Теги: рынок акций
Экономика
Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
 Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
 Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублейПодробнее
 Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
 "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 февраля6 фото
04 февраля
Фотохроника 4 февраля
Пожар в центре Москвы6 фото
04 февраля
Пожар в центре Москвы
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисло жертв пожара в Париже выросло до восьмиЭкономикаРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковЭкономикаЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуВ миреМадуро пообещал отправить Трампу 10 млн подписей венесуэльцев против вооруженного вмешательстваЭкономикаПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяМоскваЧисло жертв пожара в центре Москвы возросло до восьми

Daily Mail опубликовала видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии

Украинские железнодорожники сократили рейсы в РФ

В Москве задержали двух мужчин с 15 кг амфетамина

В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота" по делу о даче взятки

На Алтае из-за 35-градусных морозов начали отменять автобусные рейсы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Сбой в движении электричек произошел на Рижском направлении МЖД

Число жертв пожара в Париже выросло до восьми

Число жертв пожара в Париже выросло до восьмиВ рамках расследования задержана жительница дома Подробнее

В Омске задержан похититель пожертвований из храмов

Работники сталелитейной промышленности в Германии объявили забастовку

Schlumberger сохранила интерес к рынку наземного бурения в РФ после срыва сделки с EDC

Ураганный ветер обрушился на Южные Курилы

"Система" собралась довести долю в Ozon до 40%

Семь человек погибли на пожаре в жилом доме в Париже

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в 43 регионах РФ

ВКС России получили отремонтированный и модернизированный ракетоносец Ту-160

Министр финансов Японии извинился за критику бездетных граждан

Индекс PMI сферы услуг РФ в январе вырос до 54,9 пункта

Число автомобилей на новых источниках энергии в Шанхае в 2018 году стало рекордным

Детский сад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

Brent подорожала до $62,78 за баррель на сигналах о сокращении предложения

На Гавайях предложили запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

Температура воздуха в Москве в понедельник вновь достигла максимуму за эту зиму

Меркель призвала к усилению мер безопасности в отношении деятельности китайских компаний

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');