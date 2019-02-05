Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой blue chips на фоне подорожавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом лидируют акции "РусАла" .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2526,37 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1213,83 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 65,57 руб. (-0,03 руб.).

Повысился курс акций "РусАла" (+0,8%), "РусГидро" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-1,5%), "Газпрома" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).

Во вторник утром "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО, не оправдавший ожиданий: чистая прибыль НК за 2018 год выросла в 2,5 раза (до 549 млрд руб.), а в IV квартале составила 109 млрд руб., что оказалось ниже прогнозов. Между тем "Роснефть" в минувшем году снизила суммарный объем торговых обязательств и чистый долг более чем на $14 млрд.

Зарубежные рынки

В США в понедельник индексы выросли на акциях технологических компаний, в центре внимания рынка остаются торговые переговоры США и Китая, а также квартальные отчеты американских компаний. На эту неделю запланирована публикация финансовых отчетов за минувший квартал 97 компаний из индекса S&P 500, а также одной компании из Dow Jones - Walt Disney.

Рост фондовых индексов произошел одновременно с подъемом рынка облигаций, что является нестандартной ситуацией. Снижение доходности как краткосрочных бондов, так и более "длинных" бумаг обычно считается сигналом растущего пессимизма трейдеров в отношении перспектив экономики США, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная на фоне закрытия целого ряда бирж в связи с государственными праздниками (японский Nikkei 225 отступил на 0,2%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи не работают во вторник в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Нефть во вторник подросла на ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке; уровень цен Brent на $0,7 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,61 за баррель (+0,2% и -0,4% в понедельник), мартовская цена WTI - $54,7 за баррель (+0,3% и -1,3% накануне).

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением. Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.