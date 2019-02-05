Минфин РФ направит на покупку валюты 194 млрд рублей с 7 февраля по 6 марта

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 февраля по 6 марта 194 млрд рублей.

Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 9,7 млрд рублей, сообщил Минфин.

Это минимальный объем покупок за последние 11 месяцев. С 7 марта по 5 апреля 2018 года ежедневный объем составлял 9,6 млрд рублей, общая сумма - 192,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале в размере 203,6 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 9,6 млрд рублей.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты, составит 194 млрд рублей.