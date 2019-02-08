Volvo увеличила продажи автомобилей в 2018 году до рекорда за свою историю

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Шведский производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars Corp по итогам 2018 года зафиксировал рекордный объем продаж в своей истории, сообщается в пресс-релизе компании.

В прошлом году Volvo Cars увеличила продажи автомобилей на 12,4%, до 642,25 тыс., говорится в ее отчетности.

Компания зафиксировала увеличение продаж на всех мировых рынках. В США количество реализованных автомобилей за прошлый год выросло на 20,6% и достигло 98,26 тыс. автомобилей, в КНР - на 14,1%, до 130,59 тыс., на европейском рынке - на 6,5%, до 318,24 тыс. На остальных рынках продажи подскочили на 24%, до 95,16 тыс.

Благодаря этому годовая выручка компании выросла на 21%, до 252,7 млрд шведских крон ($27,3 млрд).

Вместе с тем операционная прибыль увеличилась всего на 1%, до 14,2 млрд крон, из-за снижения рентабельности до 5,6% с 6,7% в 2017 году. Чистая прибыль сократилась на 4%, до 9,8 млрд крон.

"На рентабельности негативно отразились внешние факторы, включая внешнеторговые пошлины и усилившуюся ценовую конкуренцию на ряде рынков", - заявил президент и гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Шведская компания Volvo Cars работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 38 тыс. сотрудников. С 2010 года компания принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group Co.

Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие - на предприятии в Улофстрёме (Швеция).