Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Экономика

Volvo увеличила продажи автомобилей в 2018 году до рекорда за свою историю

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Шведский производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars Corp по итогам 2018 года зафиксировал рекордный объем продаж в своей истории, сообщается в пресс-релизе компании.

В прошлом году Volvo Cars увеличила продажи автомобилей на 12,4%, до 642,25 тыс., говорится в ее отчетности.

Компания зафиксировала увеличение продаж на всех мировых рынках. В США количество реализованных автомобилей за прошлый год выросло на 20,6% и достигло 98,26 тыс. автомобилей, в КНР - на 14,1%, до 130,59 тыс., на европейском рынке - на 6,5%, до 318,24 тыс. На остальных рынках продажи подскочили на 24%, до 95,16 тыс.

ЭкономикаКрупнейшие мировые автопроизводители дали мрачные прогнозы на 2019 годЧитать подробнее

Благодаря этому годовая выручка компании выросла на 21%, до 252,7 млрд шведских крон ($27,3 млрд).

Вместе с тем операционная прибыль увеличилась всего на 1%, до 14,2 млрд крон, из-за снижения рентабельности до 5,6% с 6,7% в 2017 году. Чистая прибыль сократилась на 4%, до 9,8 млрд крон.

"На рентабельности негативно отразились внешние факторы, включая внешнеторговые пошлины и усилившуюся ценовую конкуренцию на ряде рынков", - заявил президент и гендиректор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Шведская компания Volvo Cars работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. Штат автопроизводителя насчитывает порядка 38 тыс. сотрудников. С 2010 года компания принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group Co.

Основные производственные предприятия Volvo Cars находятся в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие - на предприятии в Улофстрёме (Швеция).

Теги: Volvo

Новости по теме

Экономика
Google больше не показывает запрещенные в России страницыGoogle больше не показывает запрещенные в России страницы
Ранее американская компания выплатила штраф РоскомнадзоруПодробнее
 Трамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банкаТрамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банка
Президент США предложил критика этой организации на пост ее руководителяПодробнее
 Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровМинфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров
В первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляскиПодробнее
 Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
 Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растратуЭкс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату
В результате аферы с облигациями было растрачено более 34 миллиардов рублейПодробнее
 Россияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляцииРоссияне стали пессимистичнее оценивать свой достаток на фоне ожидаемой инфляции
ЦБ РФ подтвердил прогноз по инфляции за десять минут до наступления "недели тишины"Подробнее
 Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладамСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Кроме того, ставки по вкладам повысил Альфа-банкПодробнее
 Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля сниженаЭкспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля снижена
Пошлина для некоторых месторождений осталась на нулевом уровнеПодробнее
 ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Я не стремлюсь к публичности. Рано утром пришел на корт, отстучал, пропотел
Виктор Янукович о занятиях спортом и полученной травмеВиктор Янукович о занятиях спортом и полученной травме

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Сергей ЮрскийМоскваПять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляВ миреDaily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"В миреPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАВ РоссииШойгу поручил Минобороны внести поправки к пенсионному обеспечению семей военныхВ мире"Ъ" сообщил, что россияне прилетят для мониторинга выборов на Украине 11 февраля

Superjet 100 повредил крыло, ударившись из-за гололеда о мачту освещения в "Домодедово"

Иностранные IT-компании заплатили 12 млрд рублей НДС в 2018 году по "налогу на Google"

Рынок акций РФ на старте торгов упал на 0,4-0,5% по индексам МосБиржи и РТС

Русские незнакомцы на Берлинале

Русские незнакомцы на БерлиналеМеждународный кинофестиваль открылся спорной картиной Подробнее

В парламенте Петербурга предложили ограничить показ рекламы перед киносеансами

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Петербургские депутаты предложили разрешить жарить шашлык в парках и скверах

Богатейший бизнесмен в мире Джефф Безос заявил о шантаже

Гимнастический мяч лопнул в роддоме в Коломне и обрушил навесной потолок

Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраля

Пять станций "красной" ветки метро будут закрыты в Москве с 16 по 24 февраляПоезда не будут ходить на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского", а для проезда наземного транспорта перекроют несколько улиц Подробнее

Россиянин Кузнецов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Остатки на корсчетах банков в ЦБ выросли и снизились на депозитах

Volvo увеличила продажи автомобилей в 2018 году до рекорда за свою историю

Умер Сергей Юрский

Умер Сергей ЮрскийО смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочь Подробнее

Возбуждено дело о массовой драке со стрельбой в Ростове-на-Дону

Работник шахты имени Тихова в Кузбассе погиб из-за выброса газа

Сахалинские депутаты предложили провести опрос о принадлежности Курил среди их жителей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');