Иностранные IT-компании заплатили 12 млрд рублей НДС в 2018 году по "налогу на Google"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные интернет-компании в 2018 году заплатили 12 млрд рублей НДС, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы РФ.

Речь идет об НДС с продаж электронного контента физическим лицам. Общий объем выплат НДС с продажи таких услуг вырос на 27,7% по сравнению с 2017 годом.

Закон, получивший известность среди участников рынка под названием "налог на Google", вступил в силу с 1 января 2017 года. Он предполагает взимание НДС с онлайн-операций по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции в РФ.

С 1 января 2019 года в силу вступили положения Налогового кодекса РФ, по которым иностранные компании, предоставляющие электронные услуги потребителям на территории России, должны платить НДС не только при предоставлении своих услуг (продаже товаров) конечным покупателям, но и при работе с корпоративными заказчиками - в сегменте B2B.

В сообщении ФНС указано, что в рамках исполнения новых налоговых правил получено 465 заявок от таких компаний, как Cisco, IBM, Qiwi, Opera Software, Siemens, NokiaSolutions и др.

Всего в российских налоговых органах состоят на учете в качестве плательщиков НДС при оказании электронных услуг 280 компаний.