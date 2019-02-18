Власти Новой Зеландии задумались о новых налогах для Google и Facebook

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Новой Зеландии собралось увеличить налогообложение таких IT-гигантов, как Google и Facebook, сообщает в понедельник информагентство Associated Press.

Премьер-министр Джасинда Арден заявила, что существующая система налогообложения несправедлива, поскольку эти компании зарабатывают в Новой Зеландии большие деньги, при этом отчисляя в ее бюджет несоразмерно маленькие суммы.

В связи с этим правительство предлагает обложить международные IT-компании налогом в размере 2-3% от доходов, которые они получают в Новой Зеландии. Отмечается, что аналогичную ставку рассматривают и другие государства, которые в данный момент прорабатывают изменения налогового законодательства в этой сфере.

Новый налог может быть введен уже в следующем году, отмечает AP.