Россельхозбанк и Сбербанк выплатят страховые возмещения вкладчикам Радиотехбанка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк и Сбербанк в качестве банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Радиотехбанка (Нижний Новгород), в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, говорится в сообщении агентства.

АСВ начнет прием заявлений 12 февраля.

В сообщении отмечается, что АСВ выбрало два банка-агента "для ускорения процесса выплат и создания максимально удобного сервиса для вкладчиков".

Банк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Радиотехбанка - участника системы страхования вкладов.

Радиотехбанк был создан в 1990 году, является одним из старейших самостоятельных банков Нижегородской области. Головной офис Радиотехбанка располагается в Нижнем Новгороде. В структуру банка входит 16 офисов, расположенных в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, Москве, Самаре и Казани.

На сайте Радиотехбанка акционерами указаны Татфондбанк (признан банкротом - ИФ), владеет 29,55% уставного капитала, ООО "МХ-Групп" - 9,42%, ООО "ТатИнК-Финанс" - 9,32%, ООО "ШАРТ" - 8,53%, ООО "Активные технологии" - 7,94%, ООО УК "ТатИнК" - 7,46%, Руслан Камалов - 9,7%, председатель совета директоров Владимир Седов - 5,73%.

Радиотехбанк по итогам 2018 года занимал 272-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Сбербанк занимает 1-е место, Россельхозбанк - 4-е место по размеру активов в этом рэнкинге.