Рынок акций РФ завершил пятницу на уровне выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, реакция на сохранение неизменной ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2500 пунктов, а индекс РТС - на пороге 1200 пунктов, при этом упали акции "Мобильных телесистем" после известий, что компания рассматривает целесообразность ухода с NYSE.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2502,82 пункта (-0,3%, минимум дня - 2495 пунктов), индекс РТС - 1199,65 пункта (-0,04%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 65,73 рубля (-0,18 рубля), хотя утром курс поднимался до 66,15 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8-1%, доллар вырос на 0,23 рубля.

ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, также регулятор не стал менять свои прогнозы на 2019 год по росту ВВП (в интервале 1,2-1,7%) и инфляции (в интервале 5,0-5,5%).

Кроме того, Банк России неожиданно существенно смягчил сигнал о будущей направленности ДКП. По сути, регулятор допустил, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавший в сентябре прошлого года, может закончиться "задним числом".

Подешевели в пятницу акции "Мобильных телесистем" (-2,6%), "Татнефти" (-2,2%), "Мечела" (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,5%), АФК "Система" (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%).

Компания МТС сообщила в пятницу, что планирует обновить структуру листинга своих акций на фондовых биржах, для чего проведет оценку целесообразности листинга в США и рассмотрит возможность сделать "Московскую биржу" основной площадкой для торговли ценными бумагами. В частности, "планируется оценить, отвечает ли листинг в США, с учетом высоких затрат на его поддержание, интересам акционеров или более предпочтительным может быть листинг на других площадках".

Выросли бумаги "РусАла" (+2,8%), "Интер РАО" (+2,7%), "Распадской" (+1,1%), "РусГидро" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), ВТБ (+0,3%).

Поддержку акциям "РусАла" оказал вышедший производственный отчет: в 2018 году компания увеличила производство первичного алюминия на 1,3%, до 3,753 млн тонн, в четвертом квартале "РусАл" выпустил 943 тыс. тонн алюминия, что на 0,4% выше уровня предыдущего периода.

Продажи первичного алюминия и сплавов в 2018 году упали на 7,2% (до 3,671 млн тонн), в четвертом квартале продажи алюминия снизились на 16,2% (до 877 тыс. тонн). "РусАл" считает, что цена алюминия имеет потенциал для роста на фоне дефицита и ожиданий улучшения спроса.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 2%, Китай не работает) вслед за США на опасениях по поводу прогресса в переговорах США и Китая по торговым вопросам, а также ожидаемого замедления темпов роста мировой экономики.

В Европе после локальной коррекции индексы возобновили снижение (FTSE, CAC40, DAX теряют 0,2-1,2%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Между тем, на нефтяном рынке цены вечером вновь пошли вверх. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $61,94 за баррель (+0,5% и -1,7% накануне), мартовская цена WTI - $52,8 за баррель (+0,3% и -2,5% в четверг).