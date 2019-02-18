Доходность размещения ФНБ в иностранной валюте в 2018 году составила 0,63%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в иностранной валюте в Банке России за 2018 год, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, составила 0,63% годовых, с момента создания фонда - 1,26% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ.

Доходность, выраженная в рублях, составила 18,33% годовых за прошлый год и 16,25% годовых с создания фонда.

Доходность размещения ФНБ на счете в долларах США равнялась 1,76% годовых (1,1% годовых с момента создания фонда), на счете в евро - минус 0,47% годовых (1,11%), в фунтах стерлингов - 0,47% годовых (2,7%).

Доходность средств фонда на депозитах во Внешэкономбанке в российских рублях за это время составила 4,23% годовых (6,3% с начала проведения депозитных операций), на депозитах в долларах - 0,25% (2,52%).

По средствам ФНБ, размещенным в ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, была следующей: в привилегированные акции нефинансовых организаций - 0,75% годовых (0,64% годовых с начала проведения операций), в рублевых облигациях - 4,34% годовых (8,67% годовых с начала проведения операций), в долларовых облигациях - 4,13% годовых (3,59% с начала проведения операций). По средствам, размещенным в привилегированных акциях банков - 4,25% годовых (2,61% с начала проведения операций).

По средствам, размещенным на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, доходность составила 5,53% годовых (9,14% годовых с начала проведения депозитных операций).

В бюджет РФ в 2018 году поступили доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы на сумму 70,52 млрд рублей, в том числе проценты по валютным счетам в Банке России - 12,33 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы - 58,19 млрд рублей.