Итогом инвестиционного форума в Сочи стали контракты на 1 трлн рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Контракты на общую сумму 1 трлн рублей заключены по итогам Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"При проведении форума обычно предписываются контракты, во всяком случае, сейчас, по данным Росконгресса, таких контрактов было подписано приблизительно на триллион рублей", - сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами, подводя итоги РИФ.

Он отметил, что эта приличная сумма, которая отражает интерес инвесторов.

Премьер напомнил, что в этом году главной темой форума стали национальные проекты. "Мы с вами обсуждали их в самом разном направлении, реализацию проектов, взаимодействие с регионами, бизнесом и экспертами. Все эти предложения нужно тщательно проанализировать. Наиболее значимые должны получить форму поручений, прошу их подготовить", - сказал Медведев.

XVIII Российский инвестиционный форум проходил в Сочи 14-15 февраля. В работе форума, как и в предыдущие годы, принял участие Медведев.