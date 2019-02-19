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Экономика

Стала известна дата китайско-американских консультаций по торговле

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Очередной - седьмой - раунд консультаций между КНР и США по урегулированию торговых разногласий состоится в Вашингтоне 21-22 февраля, сообщило во вторник министерство коммерции Китая.

"По приглашению американской стороны спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина член политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, возглавляющий китайскую сторону в процессе всестороннего экономического диалога с США, Лю Хэ посетит Вашингтон, где 21-22 февраля проведет седьмой раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций высокого уровня с торговым представителем США Лайтхайзером и министром финансов Мнучиным", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Предыдущий раунд переговоров завершился в Пекине в пятницу минувшей недели без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.

"На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне. Я надеюсь, работа по-прежнему будет плодотворной, и мы подойдем к достижению взаимовыгодного соглашения", - заявил Си Цзиньпин.

Китайский руководитель добавил, что Китай "хочет преодолевать двусторонние экономические споры и разногласия за счет сотрудничества и готов двигаться к соглашению, которое сможет устроить обе страны".

"Однако сотрудничество имеет свои принципы", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В сообщении Белого дома отмечалось, что США и КНР достигли прогресса в переговорах, однако сохраняются моменты, над которыми им еще предстоит поработать.

Достигнутые договоренности будут сформулированы в протоколе о намерениях, говорится в заявлении Белого дома.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Пекин и Вашингтон намерены подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекина принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины.

На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что Д.Трамп рассматривает возможность отложить этот момент еще на 60 дней.

Теги: Китай, США

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