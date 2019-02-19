Цены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли вниз

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензины Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе снижались во многих регионах России. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Последний раз средние розничные цены на бензин в России снижались в августе 2018 года.

Бензин на прошлой неделе дешевел преимущественно в Центральном округе, на Северном Кавказе и на юге страны - на 10-20 копеек.

Кроме того, в Саратовской области цены на бензин снизились на 7 копеек, в Архангельской области и Карелии - на 3-6 копеек, Аи-95 в Бурятии подешевел на 5 копеек.

Цены на зимнее дизтопливо в целом оставались стабильными. В Брянской и Саратовской областях этот вид автомобильного топлива подешевел на 5 копеек, в Липецкой области - на 4 копейки. АЗС республики Тыва за неделю подняли цены на зимнее дизтопливо на 1 рубль.

В результате средняя стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 1 копейку, до 42,29 руб./л и 45,24 руб./л соответственно, дизтоплива - осталась неизменной на уровне 47,22 руб./л.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники подписали соглашение о стабилизации топливного рынка. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции.