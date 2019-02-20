AliExpress начнет тестовые продажи в соцсети "ВКонтакте" в конце февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - AliExpress Russia начинает проект по тестированию интернет продаж через социальные сети в РФ, говорится в сообщении AliExpress.

Интеграция товаров в соцсеть "ВКонтакте" (входит в Mail.Ru Group) начнется в конце февраля. Весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью платежной системы VK Pay, станут доступны в течение ближайших месяцев.

AliExpress рассчитывает, что благодаря интеграции его активная аудитория удвоится в течение года.

ПАО "Мегафон", Mail.Ru Group, РФПИ и Alibaba в сентябре прошлого года объявили о создании СП в области электронной коммерции. По итогам сделки совладельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Как ожидается, сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.