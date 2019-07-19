"ВКонтакте" объявила о запуске сервиса для знакомств Lovina

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Cоциальная сеть "ВКонтакте" в пятницу анонсировала запуск собственного приложения для знакомств Lovina; его основой станут видеозвонки и видеоистории.

Для регистрации в сервисе не обязательно будет иметь аккаунт в "ВКонтакте". Пользователь должен будет заполнить анкету, и на ее основании система предложит ему подходящих собеседников. Если в течение 48 часов собеседники не обменяются видео - диалог исчезнет.

Разработчики утверждают, что в приложении будет полностью отсутствовать реклама.

Пресс-служба "ВКонтакте" не раскрывает точную дату запуска сервиса, при этом уже возможен предзаказ в App Store или Google Play.

Ежемесячно сервисами "ВКонтакте" пользуются 97 млн человек, по данным Mediascope, 43% жителей РФ ежедневно посещает соцсеть.