Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компания Apple планирует объединить разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Цель такой меры - упростить работу разработчиков и увеличить продажи устройств. Вместе с тем объединение iOS и macOS в одну операционную систему маловероятно.

Apple не первая компания, которая приняла решение объединить приложения. Ранее на это пошла Microsoft, представив технологию Universal Windows Platform, которая позволила разработчикам создавать приложения для всех устройств компании.

По данным MacRumors, ежегодная конференция для разработчиков Apple пройдет с 3 по 7 июня в Сан-Хосе. Ожидается, что на ней будут представлены новые возможности программного обеспечения Apple. Кроме того, по данным источников Bloomberg, в Apple обсуждают возможность предварительного ознакомления разработчиков с новой версией высокопроизводительных ПК Mac Pro.