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Суд в Москве взыскал с "Эппл рус" почти 700 тыс. рублей из-за неисправных смартфонов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы с прошлого года удовлетворил одиннадцать исков граждан к ООО "Эппл Рус", связанных с компенсацией денежных средств из-за неисправных iPhone.

"Всего в 2018 году судом были удовлетворены восемь исков потребителей и взысканы денежные средства на общую сумму более 450 тысяч рублей. В 2019 году также вынесены три решения о частичном удовлетворении исковых требований на сумму около 213 тысяч рублей"- сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

По его словам, в настоящее время в производстве суда находятся еще десять исков на общую сумму около 1,2 млн рублей.

По его словам, в ходе судебных разбирательств судом установлено, что истцами были приобретены телефоны, например, Apple iPhone 6 plus 64Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Apple iPhone 6S 64Gb и Apple iPhone 6S 16Gb и др. Гарантийный срок на товар был установлен производителем в пределах одного года, при этом срок службы названных устройств составляет пять лет. В исках заявители отмечали, что смартфоны перестали работать за пределами гарантийного срока, но в пределах срока службы.

"В качестве примеров неисправностей потребители указали: "периодически не включается и не заряжается", "смартфон перестал работать" и тому подобное. Результаты проведенных экспертиз показали, что причинами поломки товаров во всех случаях являлся дефект, носящий производственный характер", - сказал представитель суда.

Таким образом, исследовав все доказательства, суд пришёл к выводу, что ответчиком было нарушен Закон о защите прав потребителей.

В конце декабря 2017 года на фоне судебных исков и возмущений потребителей Apple принесла извинения за снижение скорости работы старых моделей iPhone. Власти США, Франции и ряда других стран заинтересовались деятельностью Apple после обнародования этой информации и начали расследования.

Apple признала, что скорректировала операционную систему iOS таким образом, чтобы замедлить выполнение определенных заданий, требующих наибольших затрат вычислительных ресурсов, поскольку используемые в iPhone литий-ионные аккумуляторы теряют мощность со временем и в некоторых условиях, например, в холодную погоду, или при низком уровне заряда, не справляются с нагрузкой.

Компания пообещала снизить цену на услугу замены аккумулятора, а также включить в обновленную версию операционной системы для iPhone функцию отслеживания состояния аккумулятора и сократить стоимость замены батареи для iPhone 6 и более поздних моделей с $79 до $29.

Теги: Apple, IPhone

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