Mail.ru стал совладельцем разработчика платформы видеорекламы Nativeroll

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group приобрел 50,83% компании - разработчика платформы Nativeroll для размещения видеорекламы в премиальном контенте, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

С 23 апреля ООО "Нейтив медиа" на 50,83% принадлежит ООО "Мэйл.Ру". Доли выкуплены пропорционально у четырех совладельцев проекта, включая гендиректора Антона Бещекова.

По 15,16% ООО "Нейтив медиа" остались у А.Бещекова, Андрея Бузины, Глеба Бурова, еще 3,69% - у Дмитрия Островцева.

"Нейтив медиа" зарегистрирована в 2014 году. В 2017 году выручка компании составила 217,4 млн рублей, чистая прибыль - 8,2 млн рублей.

Nativeroll позволяет размещать блоки с видеорекламой в четырех форматах внутри контента на сайтах более 100 премиальных издателей. Видеореклама запускается в зоне видимости пользователя. Ежемесячный охват составляет 75 млн пользователей, указано на сайте проекта.

В 2017 году сообщалось, что клиенты рекламной платформы myTarget, которая принадлежит Mail.ru Group, получили возможность закупать рекламу в Nativeroll.

"В рамках нашей стратегии мы продолжаем активно развивать adtech, а также расширяем рекламную сеть. Nativeroll предлагает современный и востребованный среди рекламодателей продукт, и мы видим в нем потенциал с точки зрения роста бизнеса", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

За счет ресурсов Mail.ru Group и действующей команды проекта Nativeroll "намерена улучшить технологические решения в области создания полезных продуктов для паблишеров, а также построения эффективного инструмента рекламной коммуникации в digital и за его пределами", добавил Бещеков.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.