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Mail.ru Group будет продвигать свои игры под брендом My.Games

Ранее игры для России и СНГ выходили под брендом Mail.ru Group, а зарубежные - как My.com

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Mail.ru Group представила новый бренд My.Games, под которым объединила все свои игровые проекты в России и за границей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

До сих пор игры для России и СНГ выходили под брендом Mail.ru Group, а зарубежные - под международным брендом My.com. Новый бренд объединит 150 игр для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств, аудитория которых составляет 540 млн пользователей.

Созданием новых игр займутся 11 внутренних студий группы, в которых работает больше полутора тысяч человек.

Под новый бренд перейдет и подразделение Mail.Ru Games Ventures, которое специализируется на инвестициях в игровые студии.

Группа планирует до конца 2019 года запустить глобальную игровую платформу, которая позволит представить существующие игровые проекты и инфраструктуру компании игрокам и партнерам по всему миру, говорится в пресс-релизе. Ее объединят с игровой платформой, которая действует с 2008 года, на которой есть больше 700 платных и больше 120 бесплатных игр и которой пользуются 12,5 млн активных игроков в месяц. Новая платформа будет локализована для шести языков.

Киберспортивный холдинг ESforse под новый бренд не переведут, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

Mail.ru Group

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