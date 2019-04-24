Минфин не поддержал идею об увеличении страхового возмещения по вкладам до 1,78 млн руб.

Сейчас возмещению при страховом случае подлежат только 1,4 млн рублей, что более чем в 32 раза превышает средний размер зарплаты в стране

Здание Министерства финансов РФ Фото: Александр Тарасенков, Интерпресс/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на инициативу главы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова об увлечении страхового возмещения по вкладам физлиц с 1,4 млн рублей до 1,78 млн рублей.

"Установленный на данный момент максимальный размер возмещения оценивается как соответствующий текущим социальным и экономическим условиям в стране и международной практике", - говорится в проекте отзыва, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса". Министерство напоминает, что действующий уровень возмещения более чем в 32 раза превышает средний размер заработной платы в стране, при этом рекомендованное Международной ассоциацией страховщиков депозитов (МАСД) оптимальное значение - не менее 20-кратного превышения.

"Увеличение максимального размера страхового возмещения может потребовать существенного увеличения размера ставки страховых взносов, применяемой банками - участниками системы страхования вкладов. Это увеличит финансовую нагрузку на банки, связанную с их участием в системе страхования вкладов, что в конечном счете, вследствие изменения процентных ставок по депозитам и выдаваемым кредитам, может оказать негативное влияние на состояние экономики в целом", - говорится в заключении.

Там же приводятся данные ЦБ, согласно которым на 99,5% банковских счетах и вкладах физических лиц остатки денежных средств составляют до 1,4 млн рублей. "Физические лица, располагающие средствами в большем размере, имеют возможность диверсифицировать свои риски посредством распределения имеющихся средств в различных банках. В этой связи основания для увеличения лимита страхового возмещения в настоящее время отсутствуют", - считают в Минфине.

Законодательная инициатива не вносилась в Госдуму и была отправлена в правительство для получения предварительного заключения.

В апреле председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что консультации по лимиту страхования банковских вкладов продолжатся, но стоит учитывать, что рост страховой суммы увеличит нагрузку на банки.