Минэкономразвития предложило революцию торгов в банкротстве. Обзор

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает отказаться от многоэтапной продажи имущества банкротов и перейти к торгам с плавающим ценообразованием и возможностью сразу продавать активы с понижением цены. Кроме того, как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовленными ведомством поправками в закон о банкротстве, в них содержится идея лишать залоговых кредиторов их статуса, если они не хотят оставлять имущество себе. Эксперты поддерживают первое из этих предложений, но настороженно относятся ко второму.

В настоящий момент в России существует сложная система продажи имущества лиц, признанных банкротами: первые торги в виде открытого аукциона должны идти с повышением цены, на повторных стартовая цена снижается на 10%, но торговаться опять-таки надо вверх. А затем, если продать активы банкрота так и не получилось, следует этап публичного предложения, где цена снижается.

Эта система неэффективна, показывает практика. Торги в ходе открытого аукциона в рамках процедур банкротства в 2017 и 2018 году не состоялись в 95% и 94% случаев, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ, "Федресурс").

"В 2018 году реализовать имущество должников удалось в ходе публичного предложения на третьих или четвертых торгах с падением цены в среднем на 64% после ее снижения на 10% на повторных торгах", - говорит руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Проблему признают и в Минэкономразвития: в большинстве случаев продать имущество должников на первых и вторых торгах, которые проводятся с повышением цены, не удается. А на их проведение тратятся деньги их конкурсной массы должников, следует из пояснительной записки к проекту.

Там еще несколько лет назад начали готовить изменения в закон о банкротстве, которые призваны исправить эту ситуацию. Сейчас документ доработан и отправлен в заинтересованные ведомства, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Быстрее и дешевле

Разработчики предлагают комбинированную схему реализации имущества банкротов. По проекту сначала торги должны идти на повышение, а если предложений купить не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, но если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение. При этом минимальная цена для первых торгов должна быть равна половине начальной, на повторных - четверть от цены соответствующего этапа.

"Законопроект предлагает введение "голландского аукциона" взамен последовательных этапов - аукциона "на повышение" и публичного предложения, что должно способствовать сокращению сроков процедур и росту поступлений от торгов в конкурсную массу", - говорит Юхнин.

Предлагаемый механизм проведения торгов выгодно отличается от действующей системы реализации активов, соглашается партнер юридической компании "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева. "Он позволит сократить сроки продажи имущества, снизить связанные с этим затраты, и, что самое главное, - создать возможность для поступления в конкурсную массу выручки в большем объеме", - рассчитывает она.

Партнер Bryan Cave Leighton Paisner Russia LLP Иван Веселов считает, что новый порядок "рационализирует процедуру торгов и позволяет уменьшить расходы из конкурсной массы должника на проведение процедур".

Ограничение прав залоговых кредиторов

В законопроекте также прослеживается линия на ограничение прав залоговых кредиторов, которая время от времени проглядывает в законотворчестве и правоприменении. Например, в декабре 2018 года Верховный суд (ВС) РФ ограничил права залоговых кредиторов, опоздавших с включением своих требований по ипотеке в реестр долгов граждан-банкротов. В этом случае они должны лишаться права на удовлетворение своих требований за счет предмета залога.

Эту линию развивает и Минэкономразвития. Сейчас по закону о банкротстве залоговый кредитор в случае признания повторных торгов несостоявшимися может оставить заложенное имущество себе, либо дальше оно будет реализовываться через публичное предложение, но залогодержатель всегда может вмешаться, если цена уходит в неустраивающую его зону.

Авторы проекта предлагают радикальное решение: прекращать залог, если кредитор не воспользуется преимущественным правом оставить имущество себе.

Это предложения вызывает обеспокоенность у экспертов. "Такое существенное ограничение прав залогодержателя подрывает доверие к данному виду обеспечения, традиционно считающемуся наиболее надежным", - говорит Ю.Литовцева.

Кроме того, по ее словам, это приведет к передаче в собственность, в первую очередь кредитных организаций, огромного количества непрофильных активов. "Это неминуемое повлечет связанные с этим дополнительные затраты и иные негативные последствия", - отмечает Литовцева. Такая идея не может найти положительного отклика у залогодержателей, говорит вице-президент Блока правовой поддержки госкорпорации ВЭБ.РФ Владимир Назаренко.

Впрочем, для других кредиторов это выгодно. "Все средства от реализации имущества будут распределяться в общей очередности без каких-либо преференций. Принудительное оставление залогового имущества за залогодержателем также позволит избежать дополнительных расходов на проведение мероприятий, связанных с реализацией таких активов", - говорит Ю.Литовцева.

Меньше торговых площадок

Законопроект предусматривает передачу торгов в банкротстве универсальным электронным площадкам с одновременной отменой обязательного членства операторов в саморегулируемых организациях (СРО) арбитражных управляющих.

Правительство в июле 2018 года утвердило восемь универсальных площадок. Это "Единая электронная торговая площадка", "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу Республики Татарстан", "Российский аукционный дом", "ТЭК-Торг" и "Электронная торговая площадка ГПБ.

Сейчас торги в банкротстве осуществляют около четырех десятков площадок, операторы которых входят в три СРО. Из восьми универсальных в банкротном сегменте присутствуют "Сбербанк-АСТ" и "Российский аукционный дом" а также, если рассматривать группы компаний, НЭП "Электронные торговые системы" - через "Фабрикант". В 2018 году на три эти площадки пришлось 18% стоимости реализованного имущества банкротов.

Госсистема для конкурсных масс

Минэкономразвития также предлагает создать государственную систему раскрытия информации о формировании и реализации конкурсной массы в банкротстве, то есть об имуществе должников, проведении его инвентаризации, подготовке и проведении торгов. Заниматься ей будет специальный оператор, правила выбора которого установит правительство. Оно же очертит круг сведений, условия и порядок их внесения в систему арбитражными управляющими, операторами электронных площадок, оператором ЕФРСБ и иными лицами. Данные этой системы будут открытыми и общедоступными, за исключением тех, доступ к которым ограничен законом, обещают разработчики законопроекта.

"Важнейшим условием эффективности реализации имущества является не просто максимально широкое доведение информации об объектах продажи до широкого круга потенциальных покупателей, но и обеспечение наиболее удобного доступа к ней и создания условий для взаимодействия с продавцом в лице конкурсного управляющего. Существующий порядок опубликования информации - это "каменный век", о чем свидетельствует тот факт, что в 2018 году торги в ходе открытого аукциона в более чем 90% случаев были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. Создание единой электронной информационная системы поможет значительно улучшить ситуацию", - поддерживает предложения Минэкономразвития Ю.Литовцева.

Чрезвычайно важно стремиться к расширению возможностей потенциальных покупателей приобрести активы по рыночной цене в максимально короткие сроки, соглашается В.Назаренко из ВЭБа. "В связи с этим нельзя не поддержать соответствующие изменения в закон, как и идею внедрения информационной системы раскрытия информации о формировании и реализации конкурсной массы, которая представляется востребованным ресурсом для всех участников банкротных процедур", - говорит он.

Осторожен в оценке создания госсистемы И.Веселов. "Вполне может получиться так, что система будет просто дублировать информацию, которая уже доступна, например в ЕФРСБ. Также на сегодняшний день не прояснены многие вопросы, например, как арбитражные управляющие, оператор ЕФРСБ и операторы электронных площадок будут взаимодействовать с системой или какие правовые последствия будет влечь отсутствие тех или иных данных в системе", - отмечает он.

Впрочем, И.Веселов признает, что эта госсистема может стать дополнительным инструментом, который облегчит жизнь кредиторам. "Но пока не совсем ясно, как и когда именно данный инструмент будет реализован, многое будет зависеть от постановлений правительства", - говорит он.