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Первую нитку Nord Stream 2 начали укладывать в российских водах

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Судно-трубоукладчик Solitaire во вторник приступило к укладке газопровода "Северный поток 2" в российских водах, сообщается на сайте Nord Stream 2.

Предполагается, что Solitaire в течение месяца уложит 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах.

Судно, принадлежащее швейцарской компании Allseas, будет выполнять работы круглосуточно и без выходных. С морским дном контактирует только укладываемый газопровод, что позволяет свести к минимуму воздействие на окружающую среду и судоходствo.

Все работы выполняются в соответствии с разрешениями, выданными государственными органами России. Во время работы трубоукладочного судна вокруг него устанавливается зона безопасности радиусом 1,85 км (1 морская миля).

Для строительства Nord Stream 2 транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны из ближайшего логистического центра в Котке, Финляндия.

Nord Stream 2

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