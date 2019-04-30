Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,1% на подешевевших бумагах "Магнита" и Сбербанка после выхода квартальных отчетов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2566,41 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1253,9 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 64,67 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мосбиржи" (-1,5%), "Магнита" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%).

"Магнит" в первом квартале 2019 года снизил чистую прибыль по МСФО на 52,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года, до 3,543 млрд рублей, сообщил ритейлер. Результат "Магнита" оказался значительно хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (7,396 млрд рублей).

Сбербанк России в первом квартале 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 6,8% - до 226,6 млрд рублей. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший чистую прибыль Сбербанка в январе-марте текущего года на уровне 216,3 млрд рублей.

Подросли бумаги "Россетей" (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), "Мечела" (+0,2% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,1% и +0,4% "префы").

Индексы в США в понедельник умеренно подросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные значения вторую сессию подряд впервые с прошлого августа.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) в марте не изменился относительно предыдущего месяца и вырос на 1,6% в годовом выражении. Трейдеры ожидали увеличения этих показателей соответственно на 0,1% и 1,7%. Федеральная резервная система (ФРС) обращает особое внимание именно на этот индикатор при оценке рисков инфляции.

Также участники рынка ждут итогов заседания ФРС США, которое завершится 1 мая. По общим ожиданиям, Федрезерв не станет менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5%. После окончания заседания состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (Япония не работает до 7 мая, китайский CSI 300 вырос на 0,3%, а Shanghai Composite подрос на 0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,05%), инвесторы оценивают статданные из Китая и следят за корпоративной отчетностью.

Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле 2019 года опустился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в марте. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя.

Индекс PMI в сфере услуг и строительстве в апреле опустился с максимальных с сентября 54,8 пункта до 54,3 пункта. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение до 54,9 пункта.

Сводный индекс деловой активности понизился с 54 пунктов в марте, самого высокого уровня с июня 2018 года, до 53,4 пункта.

Также участники рынка следят за торговыми переговорами между США и Китаем, которые возобновятся на этой неделе в Пекине. Следующий раунд пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, который возглавляет американскую делегацию переговорщиков совместно с торговым представителем Робертом Лайтхайзером, по итогам этих двух раундов станет понятно, возможно заключение торгового соглашения между двумя странами или нет.

Нефть утром во вторник делает попытки коррекции вверх, инвесторы оценивают возможный ответ ОПЕК на американские санкции против Ирана; цена Brent на $0,16 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $71,76 за баррель (+0,3% и -0,2% в понедельник), июньская цена WTI - $63,67 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне).

Котировки обеих марок, подскочившие на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на новости, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, опустились до уровня, на котором они были до этого заявления.

Власти США активно сигнализируют о том, что другие нефтепроизводители компенсируют падение поставок топлива из Ирана за счет наращивания собственной нефтедобычи, однако представители Саудовской Аравии пока заняли выжидательную позицию.

Трамп в последние годы неоднократно призывал снизить цены на нефть, тогда как Саудовской Аравии требуется, чтобы котировки выросли примерно до $85 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, по оценкам экспертов Международного валютного фонда.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что с позиций технического анализа, вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС найдена поддержка. Вместе с тем, во вторник не ожидается высокой активности инвесторов, поскольку им придется учитывать предстоящий перерыв в торгах, на который приходится, в частности, объявление итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. На валютном рынке возможна консолидация доллара вблизи отметки 64,5 руб., позже на динамику курса может повлиять комментарий ФРС.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, состояние внешнего фона утром во вторник можно охарактеризовать как умеренно негативное, что создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2560 и 2550 пунктов, значимыми сопротивлениями - отметки 2580 и 2590 пунктов.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Наиболее значимым из них для локального рынка может стать выход апрельского значения индекса потребительского доверия в США (17:00 по московскому времени).

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, к моменту выхода американских индексов на исторические максимумы инвесторы получили ряд новостей негативного характера. Отчетность Alphabet разочаровала инвесторов (финансовые показатели компании и по выручке, и по прибыли не дотянули до уровней консенсус-прогнозов), в Китае вышел блок слабой статистики - индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторе страны оказались хуже ожиданий. Китайский рынок акций, потерявший более 6% за последние шесть торговых сессий по индексу Shanghai Composite, во вторник пытается даже скорректироваться. Возможно, отчасти локальный позитив связан с ожиданиями нового раунда торговых переговоров США-Китай. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил в интервью Fox Business, что "положения, касающиеся выполнения обсуждаемой США и Китаем торговой сделки, почти готовы и требуют лишь небольшой доработки".

Предстоящее заседание Федрезерва США не является опорным, следовательно, не будет сопровождаться обновленными прогнозами по макропоказателям и динамике ставок. Тем не менее, любые изменения в риторике ФРС вряд ли останутся незамеченными. В последнее время в СМИ часто сравниваются текущие условия с периодом 1995-1996 годов, когда Федрезерв после продолжительного подъема ставок на фоне замедления темпов экономического роста и низкой инфляции принял решение несколько смягчить монетарный курс. Если взглянуть на фьючерсы на ставку, то рынок оценивает вероятность ее снижения до конца года в весомые 66%. Таким образом, внимание к риторике регулятора в ближайшие месяцы будет приковано существенное.

Во вторник интерес представляют отчетности по МСФО за первый квартал Сбербанка и "Магнита". Последние три недели индекс МосБиржи проводит в диапазоне 2540-2600 пунктов, который пока сохраняет актуальность. Во вторник в базовом сценарии ожидается консолидация преимущественно в середине диапазона, при этом есть вероятность локальной фиксации длинных спекулятивных позиций в преддверии продолжительных выходных и ожидании слушаний в Конгрессе США по вопросу недавнего доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.