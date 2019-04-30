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Дом.рф предложил повысить ипотечные ставки в нацпроекте

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Единый институт развития в жилищной сфере Дом.рф предлагает скорректировать показатели национального проекта "Жилье и городская среда", повысив заложенный в нем уровень средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам, пишет во вторник газета "Коммерсант".

"Прописанные в нацпроекте ставки предлагается повысить в 2019 году с 8,9% до 10,5%, в 2020 году - с 8,7% до 9,5%, а в 2021 году - с 8,5% до 9%, так как их реальный уровень превысил прогнозы. К январю 2019 года ипотечные ставки в стране достигли в среднем 10,1-10,9% - против предусмотренных нацпроектом 9,5%", - говорится в материале.

В нем отмечается, что, по расчетам Дом.рф, для достижения цели по вводу в 120 млн кв.м к 2024 году необходимо уже в следующем году нарастить портфель новых строительных проектов на 48%, с 127,5 до 188,4 млн кв.м. Сделать это предлагается, в частности, за счет вовлечения в строительство неиспользуемых земель и поддержав индивидуальное жилищное строительство.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан на шесть лет и включает в себя четыре блока. Это мероприятия по развитию жилищного строительства, ипотеки, созданию комфортной городской среды и расселению аварийного фонда. В частности, речь идет об увеличении объемов ввода жилья до 120 млн кв.м в год и снижении ипотечной ставки ниже 8% годовых.

Средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом "Жилье и городская среда", в этом году должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.

При этом по данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным банками физлицам, в феврале 2019 года выросла до 10,15% годовых, что является максимальным показателем с августа 2017 года (10,58%). После достижения исторического минимума в сентябре-октябре 2018 года (9,41%) за следующие четыре месяца увеличилась на 0,74 п.п.

Что касается ввода жилья, то в текущем году в России планируется построить 88 млн кв.м жилой недвижимости. К 2021 году объемы жилищного строительства планируется увеличить до 94 млн кв.м, к 2024 году - до 120 млн кв.м. В конце декабря глава Минстроя РФ Владимир Якушев отмечал, что ввод жилья в стране отстает от показателей, заложенных в паспорт нацпроекта.

"По паспорту нацпроекта ввод должен был составить на 31 декабря 2018 года 86 млн кв.м жилья, ориентировочно, по нашим оценкам, это будет 75-76 млн кв.м жилья. Мы с вами уже выпадаем на 10-11 млн кв.м жилья. Это серьёзный знак со стороны рынка и отрасли. Мы не можем не обратить на это внимание. Эта цифра будет требовать серьезной корректировки", - говорил он.

Дом.рф

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