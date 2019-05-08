Фонд национального благосостояния в апреле сократился на 13,8 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая 2019 года составил 3 трлн 814,443 млрд рублей, что эквивалентно $58,963 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Месяцем ранее, на 1 апреля, он равнялся 3 трлн 828,249 млрд рублей, что эквивалентно $59,138 млрд. Таким образом, за апрель его объем снизился на 13,8 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 мая размещено $15 млрд 372,6 млн, 13 млрд 505,5 млн евро, 2 млрд 622,7 млн фунтов стерлингов, 90,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583,918 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 163,630 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.

В апреле 578,7 млн рублей средств ФНБ были размещены на депозит в ВЭБ.РФ, открытый в 2017 году для финансирования проекта "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (Саратов).

ВЭБ.РФ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2019 годах для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-1) - 113,3 млн рублей и для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - 68,7 млн рублей.

Возвращенные с депозитов ВЭБ.РФ в апреле средства на 22,5 млн рублей конвертированы в $0,16 млн, 0,14 млн евро и 0,03 млн фунтов стерлингов.

Также для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле часть ФНБ на счетах в Банке России в сумме $30,9 млн, 27,5 млн евро и 5,3 млн фунтов стерлингов была реализована за 4,380 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

Совокупная расчетная сумма от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года составила $202,6 млн, что эквивалентно 13,107 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 30 апреля составила отрицательную величину - минус 217,224 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 183,23 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 14,336 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - минус 19,657 млрд рублей.

В апреле в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на субординированном депозите ВТБ - 2,378 млрд рублей, что эквивалентно $36,73 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - в размере 2,289 млрд рублей, что эквивалентно $35 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала 2019 года составил 10,537 млрд рублей, что эквивалентно $159,3 млн.