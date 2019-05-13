Дефицит бюджета США за семь месяцев фингода подскочил на 38%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Профицит госбюджета США в апреле составил $160,305 млрд, что на четверть меньше показателя за тот же месяц предыдущего года ($214,255 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 4,9% - до $535,545 млрд по сравнению с $510,447 млрд в апреле прошлого года. В том числе поступления от налогов на доходы физлиц повысились на 10%, компаний - на 6%, а таможенные сборы подскочили на 59%.

При этом расходы взлетели на 26,7% и достигли $375,240 млрд против $296,192 млрд годом ранее.

В то же время за семь месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 37,7% и составило $530,87 млрд по сравнению с $385,444 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 1,8% - примерно до $2,043 трлн, что является рекордом за семимесячный период. В том числе поступления от налогов на доходы физлиц выросли на 2,5%. Таможенные сборы подскочили практически вдвое - до $39,9 млрд с $21,8 млрд - после повышения импортных пошлин. Между тем сборы корпоративных налогов упали на 6,7%, составив $112,7 млрд.

В то же время как затраты поднялись на 7,6% и почти достигли $2,574 трлн.

Повышение дефицита в текущем фингоду частично обусловлено смещением дат ряда поступлений и выплат. С учетом календарного фактора он вырос менее значительно - на 23%.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $897 млрд, или 4,2% ВВП.

Дефицит госбюджета США по итогам 2018 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).