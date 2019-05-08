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У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Клиенты ВТБ испытывают сложности при работе с "ВТБ-онлайн", не могут войти в систему, сообщили "Интерфаксу" в среду несколько клиентов кредитной организации.

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка. "Сейчас действительно в системе ведутся профилактические работы нештатные. Надеемся, в ближайшие сроки, кратчайшие, сотрудники банка устранят эту ошибку при входе, система заработает в штатном режиме", - сообщил сотрудник колл-центра.

При входе в "ВТБ-онлайн" клиенты видят такое сообщение: "В настоящее время система находится в профилактике. Попробуйте зайти позднее".

ВТБ

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