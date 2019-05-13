Норвегия разрешила Euronext купить фондовую биржу Осло

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Норвегия дала разрешение Euronext NV на покупку до 100% фондовой биржи Осло.

Как сообщается в пресс-релизе Euronext, она намерена завершить сделку до конца июня текущего года. Акционеры ведущего оператора европейских бирж должны одобрить ее на собрании, которое назначено на 16 мая.

Таким образом, Euronext победила NASDAQ в длившейся около пяти месяцев борьбе за Oslo Boers VPS, стоимость которой оценивается примерно в $775 млн.

В настоящее время Euronext заручилась поддержкой 53,4% акционеров, включая уже принадлежащий ей пакет акций биржи Осло.

Euronext - панъевропейский биржевой оператор с филиалами в Бельгии, Франции, Ирландии, Нидерландах, Португалии и Великобритании. На биржах Euronext обращаются акции порядка 1,3 тыс. компаний, общая капитализация которых составляет порядка 3,5 трлн евро.

NASDAQ AB, дочерней компании американской NASDAQ Inc., принадлежат главные фондовые площадки Дании, Швеции, Финляндии.